“Indiessolubile”, il nuovo emozionante singolo dei Blanco 01029

Dalla passione comune dei fratelli Covarello (Paolo alla voce e Daniele alla chitarra e cori; autori anche di tutti i brani), agli inizi del 2017, nasce il progetto Blanco 01029, in cui il numero “01029” rappresenta il CAP di Orte, in provincia di Viterbo, città di origine della band.

Un gruppo pop-rock che trova la sua vera identità con l’arrivo nella band del bassista Marco “Charlie” Paris ; Giacomo Nardoni alla chitarra e Simone Bonifazi alla batteria.

Nel 2019 esce il loro primo EP 01029 con l’etichetta discografica TRB rec.

Un progetto composto da tre brani che strizzano l’occhio all’ indie pop cantautorale, caratterizzato da tematiche positive. Lo stesso anno pubblicano anche il singolo che ha decretato il loro ingresso ufficiale nel panorama indie, Elemento, inserito in svariate playlist Spotify di media del settore, ha attirato l’attenzione del pubblico, distinguendosi per un’accattivante ritornello Pop Dance e la sua atmosfera intima e genuina, in cui il tema dell’amore fa da padrone.

INDIESSOLUBILE

L’amore è il tema principale anche del nuovo singolo dei Blanco 01029,

Indiessolubile, in tutti i migliori Digital Store e Piattaforme Streaming dalla vigilia di Natale.

Un brano che ben si sposa con la magia dell’atmosfera invernale e le festività: è proprio in questo periodo che si avverte quel sentimento dolce/amaro; quella malinconia; la voglia di aver vicino la persona amata. Una persona da cui non è possibile separarsi mai la mattina nel letto; “un amore tossico“, ma che non riesci a lasciare andare; perché senti “il bisogno di avere di bisogno” di questa”droga facile“.

Un amore difficile, ma indiessolubile, il nuovo singolo dei Blanco 01029, che arriva al cuore dello spettatore fin dalle prime note.

Pubblicata il 14/01/2020