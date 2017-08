CVAF ovvero “Cosa Viviamo A Fare” è una riflessione sulle abitudini che ci allontanano dal vivere a pieno la nostra esistenza, ma che allo stesso tempo ci salvano.

Il suono è fresco, ma l’atmosfera catchy non cancella la disillusione schietta che è da sempre marca fondamentale dei testi. La scelta è comunque coraggiosa per quanto riguarda i toni e gli argomenti esposti dal testo: per quanto radiofonico sia il risultato, emerge un’energia, che è molto più cinica e meno rassicurante del solito singolo estivo. Un’evoluzione stilistica coinvolge le chitarre ma spazio è dato anche al ruolo dell’elettronica, più moderato per lasciare spazio alla voce.

Le atmosfere del brano rimandano a Twenty One Pilots, per attitudine, struttura e arrangiamenti,Fast Animals and Slow Kids e Lagwagon, per l’attitudine pop-punk.

Il mix è stato realizzato al Noise Factory di Milano, con la collaborazione di Taketo Gohara (Brunori SAS, Verdena, Ministri, Negramaro, …). Per il mastering si sono affidati a Giovanni Versari (Muse, Afterhours, Battiato, ...).

BIO

L’Incomprensibile FC è un power trio che mischia Rock ’70, Elettronica e Hip-Hop.

Hanno aperto i concerti di JON SPENCER BLUES EXPLOSION, SALMO, GHEMON, IL TEATRO DEGLI ORRORI, LINEA 77, DJ SLAIT e molti altri.

Hanno vinto il contest 1M Next 2017 suonando al concerto del Primo Maggio a Roma.

Il 30 novembre 2015 esce il loro disco d’esordio “SUPERFAST NONSTOP”.

Il singolo “ROCKSTEP REVOLUTION” vede la collaborazione agli scratch di DJ SLAIT(Machete Crew). Nel 2012 hanno vinto Italia Wave Band per il Piemonte e sono stati finalisti del Rock Contest.

L’Incomprensibile FC è:

Matteo Imbrianti: Vox, Production

Silvio Viganò: Solo Guitar

Andrea Denanni: Power Guitar

Contatti e social

SITO https://www.incomprensibilefc.com

FACEBOOK https://www.facebook.com/incomprensibilefc

YOUTUBE https://www.youtube.com/user/IncomprensibileFC

SPOTIFY https://open.spotify.com/artist/06AErZpqP9T2zCK9iQi419

INSTAGRAM https://www.instagram.com/incomprensibile.fc/

ITUNEShttps://itunes.apple.com/it/artist/incomprensibile-fc/id572591327

SOUNDCLOUDhttps://soundcloud.com/incomprensibile-f-c

BANDCAMPhttps://incomprensibilefc.bandcamp.com/

TWITTER https://twitter.com/Incomprensibile

GOOGLE+https://plus.google.com/u/0/106017705259556420092

Pubblicata il 21/08/2017