In uscita il nuovo disco di Peppe Sannino per Native Division Records

Uscirà il prossimo 3 maggio per l’etichetta discografica Native Division Records, il nuovo disco di Peppe Sannino, una vita dietro le percussioni al fianco di Renzo Arbore nell’Orchestra Italiana ed una lista sterminata di collaborazioni di altissimo livello, da Mia Martini a Lucio Dalla, da Chet Baker a Joe Pass passando per Ray Charles e Billy Cobham. Il titolo dell’album sarà Armando, un lavoro strumentale dove ritmi etnici e pulsazioni dal mondo si fondono ed accompagnano l’ascoltatore in un viaggio ideale fatto di nove tracce che dal 3 maggio saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali compreso Spotify. Armando sarà in vendita anche nei migliori negozi di dischi e in Feltrinelli.

Ecco i titoli dei brani del disco

1. Tre pietre

2. Latin 7

3. Afroblues

4. Barco Negro

5. Bomba

6. Afreek

7. Guem

8. Armando

9. Egotrip

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

www.volcanopromotion.com/nativedivision

Pubblicata il 03/04/2019