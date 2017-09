In uscita il cd “IncontroTempo Suite” del pianista Orazio Saracino

DAL 20 SETTEMBRE

IncontroTempo – suite, esordio discografico di Orazio Saracino, pianista, compositore e autore pugliese. L’album raccoglie nove tracce di cui sei inedite a cui si sommano le riletture dei brani La Danza di Gioacchino Rossini e Unsquare Dance di Dave Brubeck, oltre ad una rielaborazione musico-teatrale del canto tradizionale salentino Fimmine fimmine.

La suite nella tradizione musicale colta era costituita da un insieme di brani (movimenti) a cui si attribuivano nomi di danze dell’epoca. IncontroTempo si configura a suo modo come una moderna suite, una successione di brani che rimandano, più o meno esplicitamente, alle danze del mondo: dai ritmi brasiliani de La ballata della moka allo zortziko basco della omonima traccia; dalla tarantella napoletana de La Danza alla slip jig irlandese di Anime GIGAnti. Un pretesto attraverso cui l’autore esplora le diverse possibilità ritmiche da esse offerte, senza tralasciare pulsazioni meno “standard” come il cinque e il sette quarti. Anche le scelte timbriche, calibrate su sonorità acustiche, conferiscono al lavoro una buona dose di varietà in un’alternanza tra canzone d’autore e musica strumentale, parentesi in pianoforte solo e brani scritti per organici di più ampio respiro. Un viaggio attraverso una varietà di luoghi e tempi della musica, da cui l’autore si lascia liberamente influenzare senza tuttavia perdere mai di vista le proprie radici.

IncontroTempo è il frutto dell’incontro, umano e artistico con: Mimmo Campanale (batteria), Eugenio Venneri (contrabbasso), Paolo Debenedetto (sax soprano e sopranino), Alessandro Grasso (chitarre), Michele Marrulli (percussioni), Giovanni Chiapparino (fisarmonica), Luigi Fatigati (bouzouki), Giulia Barozzi, Michelangelo Bufi e Mizio Vilardi (voci soliste), Fabiana Aniello (voce recitante), Cetta Annese e Antonio Minervini (cori).

