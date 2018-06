In radio torna il grunge dei Worse Than Barras: la band di Torino presenta il suo nuovo singolo Undone.

Torna in radio il grunge graffiante dei Worse Than Barras: la band torinese è pronta a presentare il suo nuovo singolo Undone, terzo brano estratto dall’album Worn Out, edito da Areasonica Records!

Tante le rotation in radio e tanti gli spazi e gli approfondimenti dedicati alla band dalla stampa di settore in questi ultimi mesi, tra gli altri la recensione di Maddalena Descani (Music Map) che ha scritto del loro lavoro: “Worn Out è un album che, al tempo stesso, trattiene e trasporta, grazie al vincente mix tra schemi musicali grunge-rock, più facili da riconoscere, ed alcune parti più esotiche, che proiettano la mente di chi ascolta altrove, sognando”.

Oggi i Worse Than Barras presentano Undone, un pezzo in cui la musica diventa salvezza e compagna di vita, un brano introspettivo e ipnotico che parte da uno sfondo sonoro scuro e fumoso e poi scava e ribatte su ritmi trascinanti provocando esplosioni armoniche di grande impatto.

L’album Worn Out è disponibile su iTunes, il singolo Undone potrete ascoltarlo anche in radio o in streaming su Spotify!

Pubblicata il 21/06/2018