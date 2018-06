In radio il vibe brit pop con accenti funky dei River’s End: rilasciato il loro EP di debutto Cry Me A River!

Fuori Cry Me A River, l’EP di debutto della band emiliana dei River’s End targato Viva Music e accompagnato dal videoclip di Hives, primo singolo estratto dal disco!

Dalla composizione musicale e dalla sperimentazione nel ristretto ambiente dei centri sociali locali fino all’apparizione sui palchi della scena bolognese, la band emiliana dei River’s End si esibisce in numerosi club della zona, Arterìa, Bononia, Caos e XM 24 tra gli altri, e partecipa a diversi contest celebri all’interno del panorama emiliano come il Papinsky Rock Festival.

La spinta emozionale che risulta costituire la tessitura della loro produzione musicale è fondamentale: i testi e le melodie si inscrivono da subito nella scena indie/alt rock italiana nascente, in cui testi decisamente personali e arrangiamenti carichi di espressività concorrono nel rendere unica l’esperienza offerta all’ascoltatore. Testi scritti unicamente in inglese a favore di un vibe decisamente brit pop e composizioni melodiche e fluide accompagnano yelling e ritmi serrati mixati a sonorità funky, un vero e proprio sfogo per buttare fuori tutto ciò che per diverse ragioni non si riesce a tenere dentro.

Potrete ascoltare il singolo Hives, accompagnato da un romantico videoclip fatto di nostalgie e attimi passati, in radio, su Spotify o su Youtube, l’album Cry Me A River invece lo trovate su iTunes!

Pubblicata il 18/06/2018