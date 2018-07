In Montagnola c’è William Manera per l’ultima data estiva di Dissonanze Sabato 28 luglio!

Giunge alla sua ultima data prima della pausa estiva “Dissonanze” la rassegna musicale curata da Areasonica Records e Sentieri di Libertà.

E questo Sabato 28 Luglio sarà una chiusura di stagione in grande stile, perché sul palcoscenico del Mercatino Multietnico della Montagnola salirà William Manera, il cantautore già tanto amato dal pubblico bolognese, ad allietarci con un impedibile show in compagnia del suo inseparabile pianoforte.

Cantautore siciliano d’adozione bolognese già molto conosciuto soprattutto in Emilia-Romagna e nella natia Sicilia, William Manera porta sul palco la sua forte presenza scenica, spesso alternando nei suoi show una folta squadra composta dagli stessi musicisti d’eccezione che lo hanno accompagnato nelle registrazioni del suo ultimo album “Avete Fatto in Tempo” (Guglielmo Pagnozzi, Max Turone, Umberto Genovese e Marco Borazio fra questi), per un live dal sapore swing blues davvero impedibile. Già pupillo del Tenco Ascolta per cui si è esibito diverse volte (nel 2018 alla storica Osteria delle Dame di Bologna), nella prestigiosa carriera di William Manera non mancano nemmeno i riconoscimenti importanti, fra i quali il Premio “Una Canzone per Bologna”, il Premio della Critica alla prima edizione del Premio Lucio Dalla e la Menzione Speciale del MEI per la Rassegna “Gli Eroi di Cartone”. Tra le esperienze live più significative, anche quella al Concerto del Primo Maggio in Piazza Maggiore a Bologna.

DISSONANZE – LA RASSEGNA

Il palcoscenico naturale dello storico Mercatino Multietnico della Montagnola ci regala un’estate 2018 costellata di date all’insegna della buona musica, dall’indie al rock, dallo stoner al prog, dal blues al cantautorato, in un susseguirsi di stili e di generi musicali come metafora della ricchezza che si genera dallo scambio culturale e dalle differenze.

Da sempre, la musica abbatte i confini e avvicina le culture. Così l’Associazione Sentieri di Libertà ribadisce ancora una volta il proprio impegno artistico, sociale e culturale a 360 gradi, nella gestione di uno spazio collettivo in cui libera espressione e socialità multiculturale e antirazzista si incontrano. Dal canto suo, Areasonica Records rinnova la propria attenzione verso queste tematiche ed il proprio impegno ormai ventennale verso la musica emergente e le espressioni artistiche del proprio territorio.

Sabato 28 Luglio: WILLIAM MANERA LIVE @ DISSONANZE

Mercatino Multietnico – Parco della Montagnola (Bologna)

INIZIO CONCERTO ORE 17

PROSSIME DATE A SETTEMBRE, PRESTO DISPONIBILE IL CALENDARIO COMPLETO.

Pubblicata il 26/07/2018