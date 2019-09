In arrivo le prime news sul disco d’esordio di Silvio Ferro And The Soul Mates

Sono da oggi disponibili le prime informazioni relative al disco d’esordio di Silvio Ferro And The Soul Mates, promettente band di Torino fondata dal noto chitarrista dall’anima funk Silvio Ferro.

L’album si intitola “Unlocked” e sarà disponibile dal prossimo 15 novembre via Blue Mama Records, la giovane etichetta discografica specializzata in Jazz e Black Music, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Unlocked” è un disco maturo, figlio di un artista esperto e di una band formata da alcuni dei musicisti più attivi della scena musicale indipendente torinese. Questo album contiene varie inflessioni sonore, è fortemente ispirato dalla black music americana e spazia dal funk al soul lasciandosi contaminare dal jazz e dal sound della cara vecchia Motown, riportando alla memoria quei bei tempi in cui la musica si faceva sul serio, passando intere giornate in studio con gli strumenti alla mano e tanta voglia di regalare emozioni.

In attesa dei prossimi aggiornamenti a riguardo, ecco svelata la tracklist di “Unlocked”:

1. Fill The Cup

2. How Could He Treat You So Bad

3. Say Goodbye Again

4. The House Of The Rising Moon

5. Stand By The River

6. Annie

7. Hungry Heart

8. Somehow

9. Coffee And Coats

10. Safe And Sound/Showdown

Genere: Funk, Soul

Artisti simili: Eric Clapton, Robben Ford, Cornell Dupree

Pubblicata il 23/09/2019