In arrivo a settembre il nuovo lavoro degli Hence

La Volcano Records ha lanciato da qualche mese una campagna a sostegno della nuova generazione di rock band per sostenere e supportare progetti giovani e validi.

Certamente in questa iniziativa rientra il nuovo disco degli Hence appena annunciato dall’etichetta discografica nostrana come un lavoro moderno e variegato per l’esordio assoluto di una band giovane ma già consapevole del proprio sound e dall’identità marcata.

Gli Hence rilasceranno il prossimo 21 settembre il loro primo lavoro omonimo che conterrà cinque tracce, tra alternative rock ed indie guardando a band come Thirty Second To Mars ed Editors come fonti primarie di ispirazione.

Ecco la tracklist di ‘hence’

1 From a Star to AnotherOne

2 I’ve Been Looking Inside of Me

3 Letters from the End of the World

4 Castaway

5 Untitled

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/hencebandofficial

www.facebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 13/06/2018