“Illegal” : il nuovo singolo reggae crossover degli SmashRoom I Need

L’illegalità come molte parole descrive confini mutevoli a seconda degli stadi di una società o degli interessi di una data cultura. Ma cosa succede se nel macro calderone dell’illegale finisce il punto di vista alternativo, che sia un’idea o una scoperta scientifica, motori propulsivi del cambiamento?

Il nuovo singolo degli SmashRoom I Need prende storie e nomi del mondo scientifico che hanno dovuto scontrarsi con il giudizio avverso della società, come pretesto per raccontare di come nell’illegale a volte si nascondano mondi e modelli di vita alternativi.

Con “Illegal” la band indipendente sperimenta una sonorità più acida e aggressiva senza però abbandonare le ritmiche reggae/dub che l’hanno accompagnata sin dall’inizio del proprio percorso, riportando così sul livello musicale l’atmosfera dark e gotica.

Contemporaneamente all’uscita del singolo, la band rilascia un videoclip girato da Marcello Nardone disponibile su YouTube da mercoledì 25 Marzo.

Link singolo “Illegal”

VIDEOCLIP ILLEGAL:https://www.youtube.com/watch?v=2P4DyRQFcuw

SPOTIFY ILLEGAL: https://open.spotify.com/album/4J5ws4SUyv3Dwutl7Rg9WG?si=3eBs8MLdQUiBXtGg-6F-Wg

CREDITI SINGOLO:

Recorded at BoomBox Recording

Mixed and mastered by Antonio Porcelli

Cover: photo by Manuela Mastrangelo

Graphics: Andrea Loliva / Irven Lopez Ignazzi

Biografia: Il progetto SmashRoom I Need nasce nel dicembre 2018 unendo esperienze musicali differenti in una sonorità eclettica e radicata nell’atmosfera ritmica di Dub, Reggae e d’n’b.

La band vanta numerosi live sul territorio pugliese e non, partecipazioni in tutta Italia in vari festival come Bababoom Festival ( FM ), Sparks Festival ( BA ), Festa dei Popoli ( BA ) per citarne alcuni, aperture come Enzo Avitabile e Devon and Jah Brothers e partecipa come after show del concerto di Loredana Bertè all’Etruria Eco Fest di Cerveteri (RM)

Il primo singolo “Smash Room” esce come autoproduzione il 25 Aprile 2019 con un testo che mette in chiaro le ragioni nel nome scelto dalla band.

“ Le persone pagano per distruggere cose in posti chiamati “smash rooms” , “angry rooms” o “rage rooms”. Per noi le cose funzionano in modo di verso: abbiamo bisogno di suonare, creare musica e storie, di raccontare ciò che fa male per esorcizzarlo. La musica è l’unica smash room di cui alla fine dei conti abbiamo davvero bisogno. “

[biografia della pagina fb della band]

Il secondo singolo “Late Night Drivin’ ” esce il 28 Ottobre 2019 in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente “Cockroach Production Int.” di Brescia.

Il 25 marzo 2020 arriva la terza pubblicazione degli SmashRoom I Need ancora in maniera autoprodotta e indipendente. Il brano si chiama Illegal e segna un passo più deciso nel tentativo di commistione tra generi e linguaggi musicali. Mantenendo le ritmiche reggae/dub la formazione inacidisce il suono con synth e distorsioni mettendo così in risalto un’atmosfera dark e una nuova sfumatura nel range sonoro del progetto.

In cantiere la band ha già nuove produzioni che vedranno la luce nell’arco dei prossimi mesi, tra brani inediti e version dub.

Francesco Sirio . Vocal/Drum.

Irven Lopez Ignazzi . Vocal/Guitar.

Cosimo Sgobba. Bass/Synth/Electronics.

Rio Vale. Guitar/Electronics

Andrea Loliva. Keyboards/Synth/Diamonica/Electronics

Pubblicata il 30/03/2020