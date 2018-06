Il Volcano Rock Fest diventa International: due date annunciate in Italia e Germania

L’etichetta indipendente specializzata in rock e metal Volcano Records, è entusiasta di annunciare che la terza edizione del grande evento rock Volcano Rock Fest si svolgerà in due giorni, 9 ed 11 novembre, tra l’Italia e la Germania.

Infatti, dopo la prima edizione del 2015 a Napoli, la Volcano ha bissato il successo l’anno scorso con un concerto al Legend Club di Milano che quest’anno si riconferma venue ospitante del fest insieme al club berlinese Badehaus, uno dei locali più centrali e frequentati della capitale tedesca.

La Volcano Records ha lanciato il comparto internazionale da qualche mese e parallelamente alla presenza sempre più massiccia di band straniere nel roster e allo spazio dedicato su riviste di mezza Europa, la label nostrana sta guadagnando un posto di diritto tra le etichette più conosciute ed influenti della nuova generazione rock e metal europea.

Per qualsiasi informazione riguardo a proposte di partnership o sponsorizzazioni, è possibile mettersi in contatto con lo staff della Volcano attraverso l’indirizzo mail volcanopromotion@gmail.com mentre è stato già lanciato un form online da poter compilare per proporre la candidatura della propria band per suonare ad una delle due date di Milano e Berlino attraverso il link https://bit.ly/2kBXhxH

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com/volcanorockfest

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/VolcanoRockFest

Pubblicata il 04/06/2018