Il Viaggio, il debutto di Andrea Marzolla

Andrea Marzolla ha pubblicato il suo primo EP intitolato Il Viaggio con cinque brani di matrice rock/blues.

Andrea Marzolla nasce a Moncalieri (To) nel 1991. Da sempre amante della musica rock/blues di stampo angloamericano e della corrente dei grandi cantautori italiani, è stato frontman, dal 2011 al 2015, del gruppo musicale Zephiros, con il quale ha ben figurato in numerosi concorsi del territorio piemontese e ha inciso un singolo ufficiale intitolato “Lalunalluna” per la compilation “Fra te e l’Arte vol.1” prodotta da Smart Music Solutions. Nel 2016 ha avviato il suo percorso solista con una nuova band di supporto, mentre nel 2017, attraverso il progetto “Fiat Music” coordinato da Red Ronnie, è uno degli artisti selezionati per aprire il concerto dei The Kolors al Festival “Arena 45”.

A febbraio 2018 esce il suo primo EP Il viaggio, prodotto da Fabrizio Chiapello presso il Transeuropa Studio di Torino.

Track by track

1) L’AMANTE PERFETTO: è la storia di Angelica, una donna “dai facili costumi”, che lungo la propria vita incontra centinaia di uomini e per ogni uomo in cui si imbatte cambia continuamente le proprie passioni e abitudini. Una persona, come si recita nel testo, realmente schiava dell’amore. Musicalmente “L’amante perfetto” è un brano dal taglio blues e potente.

2) PROIETTILI DI FANGO: è il primo singolo estratto dall’EP. Il brano, sicuramente il più rock dell’album, è una presa di coscienza di come spesso ci siano tante persone pronte a scagliarsi contro di noi, ad approfittare del nostro primo momento di debolezza, utilizzando violenza fisica e verbale. La canzone è un invito a essere forti e a reagire sempre con intelligenza a questi “Proiettili di fango”.

3) IL VIAGGIO: “Il viaggio” dà il titolo al disco ed è una “ballad” dalle atmosfere americane. La canzone parla di una ragazza che a bordo della sua automobile si lascia alle spalle la città e la sua vita, partendo per un viaggio senza una meta precisa, con soltanto la radio a tenerle compagnia. Il brano è dedicato sì ai viaggiatori, ma anche a tutte le persone, affinché possano avere prima o poi l’occasione di dare una svolta alla propria vita.

4) LA PERCENTUALE: Il brano è un rock’n’ roll tiratissimo e ironico e parla di come questo fattore sia sempre presente in ogni situazione della nostra vita. La percentuale è vista come un sovrano invisibile sopra le nostre teste: che sia per eleggere il nuovo governo o decidere chi eliminare da un reality show, lei è lì a farci dannare… e non ci torna proprio mai!

5) VOGLIO FARE UNA CANZONE COMMERCIALE: La canzone che chiude il disco è la più surreale di tutti e, forse, anche la più ruffiana. È nata con l’intento di voler prendere in giro quei pezzi scritti a tavolino per poter piacere alle masse, quei brani “da spiaggia” senza grossi contenuti, con rime baciate e clima di una leggerezza esagerata. La missione è stata compiuta? Dal punto di vista musicale, la canzone si distende su un classico giro di blues dai toni solari e allegri.

Credits

Registrato e mixato da Fabrizio Chiapello presso Transeuropa Studio (Torino)

Masterizzato da Gianluca Patrito presso G-Effect Studio (Torino)

Hanno suonato:

Andrea Marzolla: Voce, chitarra acustica, dobro, armonica a bocca

Danilo Vicari: Chitarre elettriche e acustiche

Gianluca Giolino: Chitarre elettriche

Marco Fabricci: Basso

Fabio Brunetti: Batteria

Testi e musiche:

“L’amante perfetto”, “La percentuale”, “Voglio fare una canzone commerciale” – Testo: Marco Federico Bombi/Andrea Marzolla | Musica: Andrea Marzolla

“Il viaggio”, “Proiettili di fango” – Testo: Gaia Quaglio/Andrea Marzolla | Musica: Andrea Marzolla

Disegni / Illustrazioni: Alessandro Sevà

Fotografie: Andrea Testa

Graphic Design: Giusi Dell’Abbadia

Progetto grafico: Matteo Aicardi

Logo: Gaetano Sabella

Voce intro “La Percentuale”: Igor Toniazzo

Pubblicata il 18/06/2018