Il viaggio dei Dagma Sogna continua con il nuovo singolo “Cenere”: in radio il secondo brano estratto dall’album “Grattacieli Di Carta”!

Dopo il successo riscosso con il lancio del loro nuovo album Grattacieli Di Carta (Areasonica Records), i Dagma Sogna tornano in radio direttamente dalla loro bella Savona con il secondo brano estratto dal disco: fuori Cenere, disponibile in heavy rotation e su Spotify!

Moltissimi sono stati i live nei club più gettonati del nord Italia che hanno visto protagonista la band negli ultimi mesi, così come tanti sono stati i riscontri positivi che hanno permesso ai cinque musicisti savonesi di essere in gara al FIM Rock Contest di quest’anno con il brano Nuotando In Un Mare Di Stelle e di approdare fieramente alle finali del Sanremo Rock 2019 per la regione Liguria.

Dopo le oltre 13.000 visualizzazioni su youtube del videoclip ufficiale del primo singolo estratto Cometa, i Dagma Sogna sono carichi per presentare al pubblico Cenere, “forse il brano più particolare del lotto” a detta loro.

Una semi-ballad rabbiosa le cui tinte post-grunge e i richiami al rock anni ‘90 si sublimano nel ritornello cantato in duetto dai due Davide della band, vocalist e tastierista, un mix in grado di dare vita ad un dialogo sonoro non troppo distante nella traccia stilistica da quelli che abbiamo imparato ad amare grazie a band del calibro degli Alice In Chains.

Il brano riconferma dunque la coralità chiave di Grattacieli Di Carta insieme ad una certa aggressività musicale che piace e convince.

Pubblicata il 22/05/2019