Il tempo senza te: per la prima volta Francesco Effe DeeJay scrive in italiano

Il producer Francesco Effe DeeJay ha pubblicato Il tempo senza te il suo nuovo singolo cantato in italiano, disponibile gratuitamente dal 22 febbraio 2020 su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Francesco Effe DeeJay è un producer ed electronic-songwriter italiano nato nel 1979. Comincia all’età di 14 anni a cimentarsi nel mondo della musica dance esibendosi poi come deejay in molti club del Sud Italia.

Comincia a produrre musica elettronica e tech-house frequentando nel 2014 e nel 2016 l’Accademia Italiana DJ (AID) di Bologna con indirizzo di produzione musicale. Ha studiato per due anni Drum Percussion presso l’istituto di formazione musicale “C. e G. Andreoli” di Mirandola (MO) dove nel 2019 comincia un nuovo percorso di teoria e composizione musicale studiando anche Musica Elettronica presso l’istituto di Alta Formazione Musicale (AFM) di Bologna. Il suo slogan è “Don’t kill the after hours”!!

Ascolta il singolo su Spotify:

https://open.spotify.com/album/40QIk5cVY3AgWsLNslbppi?si=1iLcUIhrTA6MBh7mKCzWSg

Questo primo singolo in italiano di Francesco Effe DeeJay, è un “ritorno al futuro”, con un electro-pop che si snoda tra sintetizzatori analogici ed un passato che ritorna.

«Il tempo senza te nasce prima come traccia strumentale – ci racconta Francesco Effe Dj - dopo ore trascorse al piano cercando di trovare il giro armonico giusto che si addicesse al mio stato d’animo di quel momento, e poi è arrivato il testo. C’è da considerare che in generale scrivo canzoni con accordi minori, quindi di triste percezione, anche in una giornata di sole quando sono felice»

In Il tempo senza te c’è una venatura malinconica che riporta ciò che non c’è più, ma la carica dei 105 bpm ed il vento che soffia impetuoso nell’ultima strofa ci portano verso strade inesplorate ed un futuro ancora tutto da scoprire.

Guarda il video: https://youtu.be/2kTR1CXpcaI

Il testo del brano scritto da Francesco Effe DeeJay, che potete approfondire meglio nel Lyric video uscito in contemporanea su Youtube, è stato interpretato da Emiliano Troiano in arte Milés con cui Francesco collabora ormai da tempo.

Contatti e Social

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7GqtoWggBdTjPpTLGjVaWs?si=VOR7rvMaRPmX3k6hdlngLA

Instagram: https://www.instagram.com/imfrancescoeffedeejay/

Deezer: https://www.deezer.com/en/artist/7247252

Pubblicata il 23/02/2020