Il Songwriter elettronico Charlie Pass presenta il video “Berlin Tourist 2019 Remix”

Songwriter elettronico Charlie Pass – un alieno a Berlino – miscela suoni 80s con sonorità più moderne, dal Minimal all´Electro al Funk. Un viaggio nella memoria e nella storia a passo di danza. Brani che sono come capitoli di un libro immaginario (una volta si chiamavano Concept Album) che racconta la Berlino di oggi tra passato alienato e presente alienante.

Il progetto Charlie Pass nasce a Berlino tra il 2011 e il 2013 dalle ceneri di un sogno infranto, di un’isteria collettiva, al confine del Muro tra Est e Ovest. Charlie é un alieno che si sveglia ai piedi del Muro nell´East Side Gallery, non sa chi é e per scoprirlo intraprende un viaggio nella cittá di Berlino. E´ un viaggio nella storia e nella memoria di una cittá unica e straordinaria, densa di riferimenti musicali e cinematografici. E´pure un viaggio dentro se´ stessi, alla ricerca e alla ri-scoperta del valore profondo delle cose.

Il Videoclip “Berlin Tourist 2019 Remix”

E´una parodia scanzonata e sarcastica del turista medio che viene in cittá col solo intento di divertirsi e consumare la cittá senza apprezzarne e conoscerne la storia intensa e struggente. Ovviamente é uno scherzo: piuttosto che un “mordi e fuggi” distratto e veloce é meglio non venire (“don´t come here”) e starsene a casa (“stay at home”). Un modo scanzonato e leggero per riflettere sull´argomento.

