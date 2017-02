Il rock dei Mavit dal vivo a Stazione Birra

Oltre un’ora di show per la band capitolina Mavit, che dopo la pubblicazione del nuovo singolo e video Manie Animali sarà protagonista della serata a Stazione Birra di via Placanica. Un concentrato di hard rock, passione e sentimento con un retrogusto tutto italiano, dove l’amore per il rock o meglio l’hard rock vince su tutto. Chitarre taglienti inseguono una ritmica serrata, dove la band, che si propone con un look tra Black Sabbath e W.A.S.P., manifesta apertamente un’apparenza al miglior rock Anni ’80. La forza del frontman Angioni, emerge con tutto il suo carisma e guida sia il pubblico, sia la band in un caleidoscopio di suoni. Non più giovanissimi -come si autodefiniscono i Mavit-, con il loro sound compatto e aggressivo, sembra che gli anni non siano passati. Durante lo show, oltre naturalmente al nuovo singolo, saranno proposti i alcuni dei brani che andranno a comporre l’album di prossima pubblicazione e alcuni estratti da Il morso del peccato, l’opera rock che hanno firmato nel 2014.

Sul palco Vittorio Angioni (voce e chitarra), Manlio Abati (chitarra), Walter Garzella (batteria) e Marcello Cardillo (basso).

Venerdì 10 marzo

ore 21.30

Stazione Birra

Via Placanica, 172 – Roma

Ingresso Euro 10

Info 0679845959

Pubblicata il 27/02/2017