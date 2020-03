Il rapper Sixteen in uscita on “Ipocondria EP”

In uscita il 29 marzo il disco Ipocondria EP del rapper Sixteen, frutto di sudore, emozioni e sentimenti.

«Il mio obiettivo principale con questo disco? – ci spiega l’artista – “Trasmettere”. Voglio darti brividi, pelle d’oca. Voglio emozionarti. Voglio farti sentire.»

Nell’EP di Sixteen si trovano sette brani, uno diverso dall’altro, che racchiudono la vita dell’autore.

«Quando ho scritto questo disco l’ho fatto per me, ma l’ho fatto anche pensando a far arrivare il mio messaggio al prossimo nel miglior modo possibile. Credo che per quanto sia un disco sofferto, in molti riusciranno ad immedesimarsi nelle mie parole. E questo mi dà tanta forza. Nell’EP non troverai mai una traccia simile all’altra. Sono tutte diverse. Tutte sfaccettature di me stesso.»

Le produzioni dei singoli brani di Ipocondria EP sono tutte differenti. Dalla strumentale più trap a quella più rock con riferimenti al pop sino a quella rap classic.

Dalla traccia più tecnica a quella più sofferta, sino ad arrivare a quella più leggera.

C’è però un filo conduttore tra tutte le tracce. Ed è il tema principale della prima: l’ipocondria, la paura di aver paura, il terrore che ti paralizza.

«Molte volte stringo i denti e lo sfrutto a mio favore, altre volte non riesco a reagire – conclude Sixteen – in alcuni brani sarò incazzato, in altri sarò triste e depresso, in altri sarò forte e sicuro di me. Insomma, adoro questo disco perché è come se avessi dato al mondo un figlio. E’ mio, e mi rispecchia in ogni mio aspetto.»

Ipocondria EP sarà disponibile dal 29 marzo 2020, il giorno del suo 25esimo compleanno su tutti i migliori digital stores e piattaforme di streaming online.

https://youtu.be/P9OUyUpSH6o

Domenico Lovicario in arte “Sixteen” (Altamura, 29 marzo 1995) è un rapper italiano. Nasce e cresce ad Altamura dove della musica emergono fondamentalmente i suoi stereotipi.

Accecato dalla rabbia e dal rancore evidenti nelle sue canzoni, sentimenti spesso causati dalla sua difficoltà nel rapportarsi con gli altri e nell’inevitabile tentativo di rivalsa, il rap è stato scelto da Sixteen perché da lui considerato il genere musicale con più forza comunicativa.

Il 9 dicembre 2013, a soli 18 anni, pubblica il suo primo singolo: “C’è Da Vivere” in collaborazione con Dydo degli storici “Huga Flame”. Il video musicale fu girato proprio nei pressi di Milano.

Nel 2015 annuncia “Ancora Mixtape”, progetto scaricabile gratuitamente dal 16 settembre 2016.

Il 5 dicembre 2016 Sixteen rilascia “Da Zero” in esclusiva per VEVO, ora online anche su Spotify.

Il 10 giugno 2017 Sixteen rilascia “TicTac” in esclusiva per Facebook, ora online anche su Spotify.

Ora come ora, successivamente alla chiusura della sua ex etichetta discografica torinese nel 2017, Sixteen è un artista indipendente ormai da qualche anno.

Dopo aver rilasciato numerosi freestyle sui suoi profili social e dopo aver eseguito diverse performance dal vivo, si avvicina ad un bacino di utenza più ampio, affrontando critiche e consolidando ancor di più la propria identità artistica.

In molti lo considerano l’artista di cui il rap italiano ha bisogno quest’anno.

Credits e Ringraziamenti

Mixato e masterizzato da Fatmike (Michele Denora) nel SottoSuono Recording Studio ad Altamura.

Produzione musicale di “Ipocondria”: Fatmike (Michele Denora), Cori: Alessandra Cappiello e Gianni “Demian” Giordano;

Produzione musicale di “Pilota Automatico feat. Sir Spin” Fatmike (Michele Denora);

Produzione musicale di “Incastri feat. Bruno BuG & DJ FastCut”: Rimshot (Giorgio Vittorio), scratch realizzati da DJ FastCut (Valerio Alessi);

Produzione musicale di “Sono Diventato”: Adamo (Michelangelo Petronella), mastering a cura di Gianmarco Cucchiara;

Produzione musicale di “Neanche un Maledetto Difetto”: New Skin (Marco Tozzi);

Produzione musicale di “Non è così feat. Zero” Red Noize (Antonio Logallo);

Produzione musicale di “Logora” Kairos (Fabio Elia).

Progettazione grafica: Graf Graph (Michele Simone);

Shooting fotografico: Saraca (Michele Masiello).

Ringraziamenti speciali vanno ai miei genitori, nonostante il mio distacco so che ci saranno sempre, a mio fratello di sangue Carlo, così lontano ma sempre così presente, a Valentino, a Saverio di Scream Tattoo Ink, ad Angela, al mio promoter Alfonso, a Fabiana, a BlackDrama, a Chinaski, a BlauKeim, a Ingrid, a Fabiola, a Fada Butra, a Donato di Intrappola, alla DCA di Altamura e a chiunque mi è stato accanto durante la realizzazione di questo progetto.

Social, Contatti e Streaming

Instagram: www.instagram.com/officialsixteen

Facebook: www.facebook.com/officialsixteen

Youtube: www.youtube.com/sixteenmusic

Spotify: https://spoti.fi/2Nrcy3b

AppleMusic: https://music.apple.com/it/artist/sixteen-16/1493978479

SmartUrl “Ascolta IPOCONDRIA EP”: https://smarturl.it/IpocondriaEP

Pubblicata il 12/03/2020