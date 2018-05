Il rapper romano Danny Hate fuori con il nuovo disco Ultimo Spettacolo

Dopo “Prison break”, sintesi artistica di anni di reclusione, il rapper Romano Danny Hate pubblica “Ultimo Spettacolo”, terzo disco ufficiale disponibile in tutti gli stores digitali per Street Label Records.

L’album, interamente prodotto da Daniel Mendoza, vanta un tappeto sonoro molto vario, composto da suoni classici, ma anche elettronici con atmosfere trap, club e retro wave. La cornice sonora da spazio a un concept album che ha come filo trainante la parte più intima dell’artista.

I temi sono flussi di coscienza che mostrano estratti di vita, esperienze e cicli che conducono una fine a un nuovo inizio. “Ultimo Spettacolo” é un disco combattivo, che fonda le sue radici sulla vita personale dell’artista. E’ un disco di sconfitte, di conseguenze, di rinascite, di crescita. Le liriche ricalcano gli stati d’animo di un uomo e delle problematiche che la vita riserva.

“Ultimo Spettacolo”, a cui seguirà prossimamente il primo estratto ufficiale, é uno dei progetti più crudi e più maturi dell’artista. L’inizio della fine? O la fine di un inizio?

Link Album :

http://www.streetlabelrecords.com/danny-hate-ultimo-spettacolo/

Pubblicata il 21/05/2018