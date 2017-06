Il rapper di Varese Thaz pubblica il nuovo video, “Bravo Thaz”

In linea col concept proposto da “Cambiamento Ep” e a distanza di mesi dall’uscita del progetto, Thaz esce con il video del brano “Bravo Thaz”.

L’Artista Varesino propone una riflessione personale partendo da un “complimento a se stesso”. Una metafora che incoraggia alla ricerca di equilibrio e forza personale per superare momenti difficili.

La produzione (affidata a Spillo come la regia del video) mantiene uno stampo golden age con campionature soul. Le sonorità sono quindi divise fra il classico HipHop e il groove.

L’auto – motivazione nel proseguire in quello in cui si crede é anche rappresentata nel video da una doppia interpretazione di Thaz. Che diventa “voce narrante” sinonimo di forza e persona nella vita di tutti i giorni, fra difficoltà, momenti di sconfitta, ma anche rivalsa e rivincita personale.

“Bravo Thaz” é il secondo estratto di “Cambiamento Ep”, in vendita in tutti i digital store. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Street Label Records al seguente link : http://www.streetlabelrecords.com/thaz-cambiamento/

LINK VIDEOCLIP

https://www.youtube.com/watch?v=MFJk8m0cFRQ

Pubblicata il 05/06/2017