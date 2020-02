Il Rap secondo Riccia!

Riccia, al secolo Alessia Aprile, classe 2000 è una giovane rapper siciliana.

Appassionata di musica fin da bambina, nel 2018 partecipa al Cet di Mogol e nello stesso anno organizza anche un evento culturale nella sua città natale, Augusta, per la valorizzazione della Piazza Unità d’Italia soggetta a vandalismo, attirando l’attenzione della stampa locale.

Nel 2019 entra nel roster di Digital Distribution Bundle, sub label dedicata al panorama emergente italiano della storica etichetta discografica TRB rec, e pubblica il suo primo album “La mia cultura generale” prodotto da Funkyman, con al suo interno collaborazioni di artisti di rilievo della scena hip hop italiana, quali Johnny Hell, L’Elfo e Green.

Lo stesso anno pubblica anche il singolo “Flashback” prodotto da Jack Sapienza con la partecipazione di Blue Virus.

“La mia cultura generale” è l’album di esordio della rapper Riccia.

Composto da sette tracce, racconta la visione del mondo da parte dell’artista, in cui il titolo stesso rappresenta l’insieme di esperienze fatte nella sua vita.

“Ti porto con me” è il brano d’amore del disco, che fa vivere allo spettatore la passione e la dolcezza del sentimento.

“Step by step” è il singolo estratto dall’album e vanta la collaborazione con il rapper L’Elfo su produzione di Funkyman.

Un brano nel quale la giovane rapper racconta tutti i sacrifici fatti per dedicarsi interamente alla musica.

Pubblicata il 15/02/2020