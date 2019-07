Il producer e chitarrista UGAZIN fuori con il singolo “Customer Journey Map”

Il talentuoso producer e artista musicale, Ugazin Takuma, ha annunciato l’uscita del suo ultimo singolo Customer Journey Map sulle principali piattaforme musicali online come Spotify, SoundCloud, iTunes. La canzone si basa su un genere di musica elettronica up-tempo ed è stata rilasciata il 6 aprile 2019.

Customer Journey Map è una traccia molto di tendenza, basata su un’ampia gamma ispirata dalla mappa del percorso del cliente che viene utilizzata nel settore del marketing. La musica strumentale da club di questo brano è al passo con lo stile di Ugazin che nella musica ha ottenuto molti riconoscimenti dagli appassionati di tutto il mondo.

Guarda il Video:

http://player.vimeo.com/video/328864851

Originario di Tokyo, in Giappone, il musicista Ugazin Takuma è un anticonformista poliedrico nel mondo della musica elettronica. E’stato il chitarrista e compositore principale della band pop Dev Parade che ha debuttato nel 2000.

Dopo aver composto la sigla Bacchikoi del famoso anime Naruto, Ugazin ha ottenuto grandi consensi e una solida base di fan in Giappone. Da quando i Dev Parade si sono separati, Ugazin ha iniziato a meditare su questa idea per una nuova canzone. Poco dopo il suo successo iniziale, ha iniziato a pubblicare le sue canzoni da solista che sono state accolte con un caloroso benvenuto dagli appassionati di musica elettronica.

Essendo un artista di talento a 360 gradi, Ugazin è anche responsabile del marketing in un’azienda IT ed è stato sul palco di numerose conferenze. Il suo percorso come responsabile marketing è stato anche la massima fonte d’ispirazione per la sua ultima uscita.

Ricordando la sua idea che sta dietro Customer Journey Map Ugazin ha dichiarato:

«E’ simile al marketing, alla storia del cliente che riconosce, si interessa, acquista e gestisce un prodotto e cambia rapidamente colore a seconda del palcoscenico. Ho sentito che era come il dubstep che avrei ascoltato e volevo creare una canzone che esprimesse quell’immagine. – e prosegue - Volevo usare l’EDM, quindi l’ho tenuto un po’ in disaprte, ma c’è il suono di Chitarra. Dopotutto, sono un chitarrista, quindi volevo mettere il suono della chitarra anche con un gusto un po’ segreto perché ho sentito che poteva fondersi in modo naturale con il suono EDM.»

Come artista indipendente, Ugazin ha lavorato su molti progetti, mettendo in mostra le sue ampie competenze nel settore dello spettacolo come un eccellente interprete. Ha costruito il suo genere artistico di musica da club usando una chitarra elettrica. Durante la sua carriera musicale, si è fatto notare per la musica, il carisma e l’energia e il suo lavoro sull’anime Naruto, su SUMMER SONIC 2008 e molto altro. I suoi ultimi mini-album strumentali sono 2.1Pathetic e 3.1 Metallic pubblicati nel 2018 che esplorano le sue lotte e i suoi successi come artista e la vita in generale.

