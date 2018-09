Il pianista Edo Sanz pubblica la Live Session piano di “Always”

Edo Sanz pianista di origini messicane, dopo la pubblicazione del suo disco omonimo con tredici brani per pianoforte solo, pubblica ora il brano Always, una live piano session di cui ha creato un video che è anche un piccolo racconto.

Nato a Città del Messico, Edo Sanz è cresciuto in una famiglia di artisti talentuosi che lo hanno ispirato da sempre e hanno acceso in lui la curiosità e le creatività verso la musica. Edo Sanz ha iniziato a comporre all’età di cinque anni, poi per un periodo ha fatto parte di un gruppo rock dove ha scoperto diversi stili musicali e ha imparato a suonare altri strumenti. Sanz ora è tornato al suo amato pianoforte con una rinnovata passione e il desiderio di condividere la sua gioia di fare musica con il mondo.

Guarda il Video https://youtu.be/lyG6WQ_s040

Always è un brano di contemporary classical music ed è anche l’esempio di una brillante performance pianistica dal vivo. Il video inizia con l’arrivo in studio di Edo Sanz per la registrazione, gli accordi con i fonici, il posizionamento dei microfoni, tutti quei dettagli e quei particolari che l’ascoltatore solitamente non conosce e non vede. Poi finalmente inizia a suonare il brano composto per la moglie Laus, un regalo che Edo le ha fatto. E’ il suo modo per esprimere i sentimenti che prova per lei, un brano romantico dedicato a tutti coloro che si amano

Il brano per piano solo di Edo Sanz Always è disponibile su Youtube, Spotify, e molti altri stores digitali.

Credits

Piano: Edo Sanz

Recorded Live at Estudio 13 CDMX

July 4th 2018

https://open.spotify.com/album/4Xqw2e39E6wrF0N6Fp983P?si=JBi-CjAvTLm04jt4BpyCXA

Social e Streaming

https://www.facebook.com/edosanzofficial

https://www.youtube.com/channel/UCbLqCWzC_Y1Wjs76furXzWg

https://open.spotify.com/artist/2jKIUOfOpt05lFql397e1v?si=8_AcXhoxRc-K3rYx-LJISw

Info: https://www.edosanz.com | https://solopiano.com/artist/Edo%20Sanz/

Pubblicata il 07/09/2018