Il nuovo singolo di Pappa è “Un pezzo dei Lùnapop”

Un pezzo dei Lùnapop è l’ultimo singolo di Pappa, giovane cantautore che partecipa con questo brano al MAIONESE project dell’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Si dice che non è finita finché non è finita. In Un pezzo dei Lùnapop, Pappa parla di una consapevolezza amara, che nasce piano piano tra i ricordi di un amore deluso. Ecco allora che la memoria della bellezza del tempo passato insieme diventa certezza della fine solo quando si ha il coraggio di ammetterlo. Soprattutto a sé stessi. Un pezzo dei Lùnapop è la liberazione dai fantasmi del passato: con parole dirette e suoni indie-pop, il brano rappresenta la catarsi dell’anima, il nuovo inizio di chi ha imparato a lasciare andare.

Una voce, una chitarra e tante storie da raccontare. Questo è Pappa, progetto musicale di Francesco Pappacena, cantautore pontino che si presenta al pubblico con l’abbreviazione del suo cognome. Si avvicina alla musica da piccolo, iniziando prima con il pianoforte per poi passare alla chitarra, che lo accompagnerà così in tutta la sua produzione. Dopo le prime esperienze nelle band, intraprende il percorso solista e pubblica nell’ottobre 2017 il suo primo album, Sottoscala. Il nome del lavoro lo deve all’omonimo locale di Latina, luogo in cui sono nate le dieci tracce del disco: brani che spaziano nelle emozioni quotidiane, con testi semplici e diretti sorretti da suoni indie-pop. Pappa ha condiviso il palco con numerosi artisti (come Canova, Luca Carocci, I Miei Migliori Complimenti, Mose Cov) passando per festival come il Meeting del Mare e la Milano Music Week.

Il singolo Un pezzo dei Lùnapop farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits audio: Manuel Finotti, Francesco Pappacena

Edizioni: Matilde Edizioni

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Info e Contatti

Marco Martellini & l’Espatrio

Youtube https://bit.ly/2H2vNhT

Facebook https://bit.ly/2FK6ZdS

Instagram https://bit.ly/2FQO68l

Spotify https://spoti.fi/2C5OE7H

Matilde Dischi

www.matildedischi.it

https://www.facebook.com/musicarandagia/

https://www.instagram.com/matilde_dischi/

Desa Comunicazioni

http://www.desacomunicazioni.eu

Pubblicata il 14/03/2019