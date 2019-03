Il nuovo singolo di Mash è Circe (Come gli Oceani)

Circe è il singolo di Mash, al secolo Massimo Torresin, cantautore nato a Cittadella (PD) nel 1997, che partecipa con questo brano al MAIONESE project dell’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Circe (Come gli Oceani) è un brano d’amore nostalgico, «nato per quella che è stata una mia compagna di vita per tutta l’infanzia e l’adolescenza: la mia gatta Circe. Alcuni indizi nel testo suggeriscono che non mi riferisco a una persona (frasi come “su, dillo a questi umani”), ma il risultato complessivo è che, al primo ascolto, si pensa probabilmente a una relazione di coppia.» spiega l’autore Mash.

Questo fatto curioso dà l’idea dell’amore come qualcosa di immenso e indeclinabile, che fluisce non solo fra esseri umani, ma anche nelle passioni, nella natura e nelle forme di vita che ci circondano. A tal punto che per parlare di un animale possiamo addirittura usare le stesse parole che dedicheremmo al nostro migliore amico.

Circe è stata per Mash come una sorella o un’amica del cuore, ed è stato molto naturale imprimere su carta il loro rapporto proprio tramite l’ambiguità di un testo che lascia spazio alla fantasia e, perché no, anche all’intuito di chi ascolta.

Il tema dell’amore si lega nel brano a quello della perdita, della nostalgia e della difficoltà di continuare il viaggio quando la vita cambia e si è costretti a lottare contro il tempo “che ci taglia, ci consuma e sputa i resti nel piatto”. Ma dopotutto, come fa il ritornello, “l’amore sa che non è questo il lieto fine”.

Le sonorità sono molto elettroniche: abbondano sintetizzatori come quello che apre il pezzo, molto profondo, come un abbraccio che avvolge l’ascoltatore. Non mancano però strumenti come chitarre elettriche, con fraseggi e arpeggi sparsi qua e là in modo da dare un senso di rotondità e fare da spalla alla voce.

Con questo brano Mash ha vinto una delle tappe dei Casting di Festival Show 2019 e sarà in finale nazionale ai primi di maggio a Caorle. Il brano è accompagnato da un videoclip girato sul Monte Grappa innevato che è disponibile dal 22 marzo su YouTube e che, con un forte impatto visivo ed emotivo, amplifica il contenuto del singolo.

Il singolo Circe (Come gli Oceani) di Mash (Massimo Torresin) farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Testo e musica Massimo Torresin

Produzione Luca Panebianco (Pink Sound Studio, Padova)

Arrangiamento Luca Panebianco e Massimo Torresin

Soggetto video da un’idea di Francesco Gozzo

Regia e Montaggio: Francesco Gozzo

Camera e Post-produzione: Luca Perin

Drone: Ivan Frattina

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Guarda il video: https://youtu.be/6dqaFdJ6D_I

