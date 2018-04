Il nuovo singolo di Marco Augusto è “Raggio di Sole”

Raggio di sole è il nuovo singolo e video di Marco Augusto Kunz, cantautore italo-tedesco uscito a fine 2017.

Raggio di Sole è un brano affascinante e pieno d’umorismo in cui Marco Augusto gioca un po’ con l’innamoramento, quando vediamo tutto rosa, pieno di sole e ci sembra di volare. Un momento bellissimo e stupendo, ma, si chiede l’Autore, è tutto reale? Che cosa è reale e cosa no? Quello che viviamo di giorno? Di notte? I nostri sogni?

Cercando una risposta a queste domande nel video di Raggio di Sole gli spettatori vengono proiettati in un viaggio dalla Germania verso l’Italia ambientato negli anni ’50, con dei bellissimi costumi e con degli oldtimer originali.

Guarda il video qui: https://youtu.be/XYK7LyZO7AE

Marco Augusto, nato a Milano nel 1969, ma cresciuto in Germania dove vive a tutt’oggi, ha al suo attivo diversi EP tra cui l’ultimo uscito nel 2016 dal titolo La tua anima e alcuni singoli e videoclip.

Di Raggio di Sole, Marco Augusto ha realizzato anche un “making of”, molto interessante e divertente che mostra cosa succedeva durante le lunghe riprese del video ufficiale e lo potete trovare sul canale youtube dell’artista:

Credits

Lyrics & Music: Marco Augusto Kunz

Videoproduction @ kunzanipictures / Claudio Kunzani & CRAZY PICTURES STUDIOS / Mladen Pavlovic

Produced @ Mac Barisch Music Production by Matthias Barisch and Marco Augusto Kunz

Arranged by Mac Barisch, Jonas Stiegler, Marco Augusto Kunz, Caro Trischler (backings)

Mix @ Mac Barisch Music Production by Matthias Barisch

Mastering @ 24-96 Mastering by Robin Schmidt

https://www.amazon.de/Raggio-Di-Sole/dp/B078KD7DMN/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515670750&sr=8-1&keywords=raggio+di+sole+augusto

Info: https://www.facebook.com/marcoaugusto.official

Pubblicata il 18/04/2018