Il nuovo singolo di Alberto Boschiero è Comfort Zone

Comfort Zone è il singolo di Alberto Boschiero, giovane cantautore classe 1997 di Vittorio Veneto (Tv), che partecipa con questo brano al MAIONESE project dell’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Comfort Zone nasce dalla perdita sentimentale di una persona molto cara all’Autore, Alberto Boschiero, a cui era legato da anni, con cui era cresciuto e con cui ha passato tutta la sua adolescenza. Questa persona ha scelto di andarsene, ha scelto di far “traslocare” appunto il suo cuore in un altro stato, in gente diversa, in nuovi amori che non hanno però quel forte legame che caratterizzava il loro. Solo dopo ha capito che non è così facile amare.

“Se non ti sento sono dentro la mia scatola”, questo il primo verso della canzone, che racchiude il senso del brano, ovvero l’apatia sentimentale nata dopo la separazione. Il tema principale è quello della presa di coscienza, quasi forzata, di quanto fragile possa essere un amore e di quanto sia difficile voltare pagina. Pagina che viene voltata più per rassegnazione che per volontà di cambiamento. In breve tempo si fa sentire la voglia di provare subito nuove esperienze, gettarsi a capofitto in relazioni effimere e in fantasie di poco conto. La voglia di “svegliarsi nel letto di qualcun altro” per la vana convinzione di poter placare la solitudine.

Il brano, interamente prodotto da Boschiero, è caratterizzato da una strumentazione essenziale (chitarra acustica, basso, batteria, tastiera) e da sonorità grezze, che lo fanno apparire quasi disinteressato, come se fosse nato solo alla stregua di uno sfogo personale e malinconico.

Alberto Boschiero vede la propria musica come la più efficace e potente forma di liberazione ed espressione del sentimento personale, uno sfogo che diventa conforto, in cui è facile immedesimarsi.

Il singolo Comfort Zone di Alberto Boschiero farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Testo e musica: Alberto Boschiero

Produzione: Alberto Boschiero

Arrangiamento: Alberto Boschiero

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Info e Contatti

Alberto Boschiero

Instagram: https://www.instagram.com/alberto_boschiero/

Facebook: https://www.facebook.com/AlbertoBoschieroOfficial/

Matilde Dischi

www.matildedischi.it

https://www.facebook.com/musicarandagia/

https://www.instagram.com/matilde_dischi/

Desa Comunicazioni

http://www.desacomunicazioni.eu

Pubblicata il 22/03/2019