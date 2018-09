Il nuovo disco di Gabbedon è El Regalo / The gift

Figlio di madre colombiana e padre cubano, chitarrista e compositore, Gabbedon mostra la sua versatilità creativa scrivendo e producendo in un’ampia gamma di generi musicali tra cui Pop, Soul, R & B, Hip-Hop, Gospel e Reggae.

Nativo del Bronx, Gabbedon è stato dietro le quinte per un po’ di tempo, ma con il suo lavoro, le sue straordinarie abilità vocali e le sue fenomenali capacità di scrittura, lentamente si sta facendo un nome nell’ambiente musicale.

Essere in grado di fare appello a molte persone diverse è importante per Gabbedon e ha scritto, registrato e suonato diverse canzoni sia in inglese che in spagnolo. L’emozione nella sua musica deriva dalle esperienze che più possono riguardare: prove di relazioni, trattare con il passato e bilanciare l’amore e la vita.

Un artista con la dedizione e la determinazione di Gabbedon, come cantante, cantautore e intrattenitore, non capita molto spesso. Gabbedon ha attualmente numerosi progetti di collaborazione, tra cui progetti negli Stati Uniti e in America Latina e non vede l’ora di diffondere il suo messaggio attraverso la sua musica perchè Gabbedon crede veramente che la musica che crea non sia per lui ma sia per essere condivisa con coloro che amano la buona musica, e con le persone bisognose di trovare rifugio sicuro.

«La mia musica mi ha dato l’opportunità di essere qualcosa che non sono mai stato… ed è trasparente e vulnerabile».

Il nuovo progetto musicale di Gabbedon si chiama El Regalo in spagnolo o The Gift in inglese e si concentra su un nuovo stile. Si va dal Latin Soul ad uno spigoloso R & B fino al Pop e a molto altro. Continuando a lavorare duro e e vivere intensamente la sua vita, questo artista sta gradualmente raggiungendo i suoi obiettivi e ce lo dimostra proprio con questo nuovo lavoro discografico..

L’album El Regalo / The Gift è ora disponibile su iTunes, Apple Music, Spotify e sui migliori digital stores musicali.Potete seguire Gabbedon su Facebook, Instagram, Twitter, ecc…

Pubblicata il 11/09/2018