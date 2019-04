“Il mondo non è un posto silenzioso”, il nuovo album dei Noveis

Noveis, rock indie italiano, nascono verso la fine dell’estate 2001 nella provincia di Vercelli. Propongono brani originali di genere rock italiano ispirandosi però alla scena britannica a band come Beatles, Rolling Stones e The Who fino a giungere a formazioni più attuali come Oasis e Coldplay.

La loro proposta parte da presupposti “britannici” mischiando ad essi le esperienze dei singoli componenti, portando nelle sonorità dei loro brani influenze che spaziano dal rock-pop italiano, al blues, fino ad arrivare al noise contemporaneo e alla musica elettronica.

Nel 2005 esce un LP con 5 brani “Tutto bene casualmente”, nel 2007 “Echi di giorni strani”, altro LP con 7 brani. Il lavoro più recente è un concept album dal titolo “Dall’una alle due” che contiene 13 tracce basate sulla storia di Pier, nata per uno spettacolo teatrale.

Dal 2002 vengono selezionati per diversi contest a livello nazionale arrivando spesso alle fasi finali. Nel gennaio 2004 vengono selezionati dallo staff del “Rolling Stone” di Milano per esibirsi in occasione del “Saturday night live” e nel febbraio 2005, sempre per la stessa manifestazione, aprono la serata al gruppo headliner “Super Elastic Bubble Plastic”. Il 20 agosto 2008 si esibiscono presso “Arcipelago” di Piazza d’Armi a Torino nel contesto delle “Toindienight” ed il 22 novembre dello stesso anno si esibiscono al “BAMBOLINA CAFE’” di Parigi. Il 6 maggio 2011 la band suona al Koko club di Castelletto Ticino (BI). Il 26 marzo 2014 la band si esibisce nello storico locale milanese le “Scimmie”. Il 14-15 Novembre 2014 sono a Londra per due date, di cui una al Nambucca e una al Workshop.

Presentazione di “Il mondo non è un posto silenzioso”:

Venerdì 22 febbraio 2019 è uscito il nuovo album dei Noveis dal titolo “Il mondo non è un posto silenzioso”. L’album, composto da 9 tracce, è anticipato dall’uscita dal primo singolo “È solo un sogno” in rotazione radiofonica da fine gennaio. Il nuovo lavoro della band, partendo dalle sonorità britanniche che hanno contraddistinto il sound del gruppo da più di 15 anni, è frutto di una sperimentazione che ha portato ad arricchire il loro pop rock italiano con elementi di blues, musica elettronica e noise contemporaneo.

“Il mondo non è un posto silenzioso” è disponibile su supporto digitale (Amazon, Youtube Music, Spotify, itunes e tanti altri).

Link per lo streaming dell’album:

https://open.spotify.com/album/5PLU1tuxTmQhDnjPCpdoRQ

Track list:

È solo un sogno

Questo tempo che muore

Il mio matrimonio

Manifesto

Bisogno di niente

Il mondo che vuoi

Arriverà

Imperfetto a metà

La mia vita

Line Up:

Massimo Benedetti (Voce)

Andrea Deregibus (Voce/Chitarra Ritmica)

Lorenza Ronza (Basso)

Fabio Badano (Batteria/percussioni)

Umberto Capaldi (chitarre)

Matteo Sarasso (Tastiera/Pianoforte).

“Il mondo non è un posto silenzioso”

Data release:

22 febbraio 2019

Genere:

Pop Rock

Etichetta:

autoproduzione

