Il Mestiere di Raccontare Storie… Quattro chiacchiere con la Cantautrici Alexanderplatz

Alexanderplatz inizia a battere il ritmo sin dai primi battiti del cuore. Cantautrice, chitarrista e producer italiana, nata nel 1987, firma il suo primo contratto discografico a 18 anni. La sua carriera musicale conta, attualmente, tre dischi all’attivo ed un nuovo disco e progetto “Crimini d’autore”, in uscita il 6 Settembre 2019.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con lei per conoscerla meglio.



Ciao Alexanderplatz, da quanto tempo ti occupi di Musica?

A livello professionale da quando ho più o meno 20 anni quindi me ne occupo da più di dieci anni circa.

Come sei diventata una cantautrice?

Ho sempre amato molto scrivere, in particolare scrivere storie e raccontarle. Prima suonavo soltanto la chitarra e avevo anche vergogna di cantare perché non mi sentivo una cantante ma più una musicista e invece dopo aver studiato e aver trovato la mia voce e la mia identità vocale e musicale, è uscita fuori la mia anima di narratrice e cantautrice.

Cosa pensi dell’attuale scena cantautorale italiana?

Ci sono artisti molto interessanti, tra cui cantautori e band che mi piacciono e che stanno cambiando un po’ il sound italiano che è da sempre stato più radicato nella tradizione. Comincio a sentire, già da qualche tempo, suoni più internazionali e più apertura verso l’estero, che è positivo.

C’è qualche tuo collega che stimi particolarmente?

Tra gli italiani direi i Baustelle che amo, la cantautrice Cristina Doná, i Cani, Brunori Sas e diversi altri. Mi piacciono soprattutto a livello di scrittura.

Progetti futuri?

Un disco elettronico o qualcosa che non ho ancora avuto modo di sperimentare. Mi piacciono moltissimo le contaminazioni e sperimentare, per cui sono aperta a nuovi scenari artistici e musicali.

ASCOLTA CRIMINI D’AUTORE:

Spotify – https://spoti.fi/2lGR5YF

iTunes – https://apple.co/2kmFApl

Amazon – https://amzn.to/2kv6c7m

Bandcamp – https://alexanderplatzmusica.bandcamp.com/releases

GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “OFELIA”:

http://www.youtube.com/watch?v=umJsEjTR7hE

Pubblicata il 09/09/2019