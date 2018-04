Il graffio del “Gatto” foggiano DONA arriva in radio

DONA, cantautore di Foggia ma che ormai vive a Torino da molti anni, pubblica GATTO il nuovo singolo che arriva dopo la raccolta pubblicata nel 2017 “Il meglio di Donatello Ciullo” con tre inediti. DONA ci regala un brano cantato nel suo dialetto d’origine, il foggiano, ma non solo.

In Gatto, Donatello Ciullo, questo il nome completo dell’autore, insieme ai musicisti Davide Zurma, Lino Capuani, Pietro Curreri, Renzo Benvegnu e Filippo Delmastro, sfoggia anche il napoletano e un pizzico di inglese. Da questo mix nasce un suono che è tra il blues e il pop, senza tralasciare sonorità folk e sfociando in un rap finale tutto cantato in dialetto. Gatto esce per l’etichetta SanLucaSound di Bologna di Manuel Auteri e Renato Droghetti.

I palchi prestigiosi cavalcati da Dona sono tanti, alcuni sono il Factory di Milano, Hiroshima mon amour di Torino, ospite al Montesilvano pop festival ad agosto 2016, Audiodrome di Moncalieri, Faenza pop festival, Lato A e proprio nei giorni scorsi a “Bologna una città per cantare” al teatro del Navile (posto amato e gestito dal grande Lucio Dalla) dove ha presentato in anteprima il nuovo brano.

Gatto di Donatello Ciullo sarà in rotazione radiofonica dal 16 aprile ma è già disponibile su tutti i migliori digital stores.

Info: https://www.facebook.com/ciullo.dona.officialpage/

Pubblicata il 10/04/2018