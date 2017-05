Il giorno della decadenza oscura: Sowing Storms dei Jumpscare è online

Dopo aver annunciato la pubblicazione della prima fatica discografica a marchio Volcano Records & Promotion che sarà rilasciata il 9 giugno, i Jumpscare, giovane band modern metal con tanta gavetta e voglia di svoltare, hanno reso pubblico attraverso il canale della loro etichetta il primo estratto audio con tanto di lyric video. Sowing Storms (The day of your dark decay) è il titolo del brano, testo sinistro e sound moderno e d’impatto che mette insieme con personalità elementi metalcore, thrash e alternative. La produzione è stata realizzata tra l’Italia e gli Stati Uniti ed i Jumpscare presenteranno questo pezzo e gli altri brani originali con due concerti a giugno, uno all’Hades Live Music Pub di Napoli il 15 e l’altro al Legend Club di Milano il 17 in occasione della seconda edizione del Volcano Rock Fest.

Pubblicata il 29/05/2017