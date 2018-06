Il Frontman rock Brian Carson pubblica il suo disco solista “Big Dog Days”

Per vent’anni il cantautore Brian Carson di base a Bay City, Michigan, è stato conosciuto come il fenomenale frontman dei RaggedyAnn e dei Sacred Silver due storiche band.

Ma nel 2018 il rocker prende una nuova direzione e pubblica il suo primo album da solista intitolato BIG DOG DAYS in cui vanta la collaborazione con il produttore pluripremiato Andy Reed della Reed Recording Company.

Parlando del nuovo album ha detto: “Ovviamente sono più conosciuto per il mio stile rock ma con questo disco volevo dare più profondità e sentimento alla mia musica e con Andy ho trovato nella sua produzione un mix meraviglioso tra i due generi”.

Uscito il 3 giugno, BIG DOG DAYS, scritto da Brian, è un disco che evidenzia la voce solista in un canto melodico che fonda le sue radici nella musica radio rock anni ’70.

Le influenze di Brian Carson includono tutti i più grandi musicisti: da Stevie Wonder e Chris Cornell a Jeff Scott Soto. Essendo stato paragonato a rock star come Geoff Tate, David Coverdale e Steve Perry, BIG DOG DAYS mette in risalto il classico sound rock di Brian con testi di grande emotività e musica potente.

MetalStation.org nella loro recensione dell’album hanno scritto: “La ballata metal Hold On è una composizione sorprendente con un audio e video unici. Brain Carson ci fa sentire di nuovo la sua voce fenomenale. È uno dei nostri musicisti metal preferiti.”

Anche Lee Allen di Subba-cultcha.com ha detto: “Sto ascoltando Brian Carson in Everything But Die ho capito che questa canzone ha tutti gli elementi che vorrei in un brano di questo genere. Hanno sicuramente creato un classico rock senza tempo. Questa canzone potrebbe essere parte di una colonna sonora di un film. Mi ricorda gli Aerosmith. Le canzoni che mi catturano in questo modo vengono subite aggiunte alla mia playlist. ”

BIG DOG DAYS è disponibile dal 10 giugno.

Pubblicata il 11/06/2018