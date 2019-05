Il Duo Musikè reinterpreta “Dormi Amore” di Celentano

Scritto da Mogol, e composta da Gianni Bella “DORMI AMORE” è una traccia presente nell’album del 2007 di Adriano Celentano e intitolato “DORMI AMORE, LA SITUAZIONE NON E’ BUONA”, sottotitolo con un chiaro riferimento alle circostanze del nostro pianeta. Tuttavia “Dormi Amore” è forse la traccia che più di tutte, ci immette in un clima di serenità, apportata appunto da un lungo sonno ristoratore, dove cullati da immagini bucoliche e soavi, possiamo davvero chiudere gli occhi a tutti i tragici eventi che ci accadono intorno. “Con il vento sulle fronde per te suonerò, nel silenzio della notte, le canzoni che amavi, noi due soli tristi e sereni ma ancora uniti” e proprio tra questo vento magari tumultuoso, tra la notte che urla dentro il suo silenzio, ecco la voce che mette a tacere tutto quanto…ecco l’amore, che con il Duo Musikè prende il suono del bel canto. DUO MUSIKE’ è un duo pop lirico, due ragazzi, che a seguito di una vittoria in ex equo, in un concorso a cui partecipavano singolarmente, danno vita, nel febbraio 2018 al progetto, dove fondamentale è stato il ruolo dell’etichetta Stay Records, nonché del produttore Vincenzo Camporeale. Il tenore SIMONE MASTRAGOSTINO e il soprano SILVIA LO GIUDICE, infatti -sono questi i nomi dei componenti del duo Musikè- non solo hanno ottenuto già in passato, nella loro carriera notevoli risultati, sia per quanto riguardo lo studio della musica e del canto lirico, che per i diversi festival e concorsi a cui hanno preso parte; Simone e Silvia sono soprattutto due voci perfettamente allineate, le quali si scambiano, uno con l’altra, tutta l’energia e l’espressività presente nelle note da loro cantate. Non è un caso infatti, se il duo così composto, ha anche partecipato a diversi eventi, tra i quali vale la pena di ricordare il prestigioso premio Nilla Pizzi, dove il Duo Musikè ha conquistato il primo posto, con il loro primo singolo “GUARDO IL CIELO”. Singolo questo che, assieme al successivo “Finchè vita avrai” e a questa splendida rivisitazione di “DORMI AMORE”, sono stati realizzati proprio grazie alla collaborazione con l’etichetta milanese Stay Record, la quale ha notato da subito la potenzialità dei due ragazzi, progettando dei brani che rispecchiassero la loro anima e il loro stile. Il merito va innanzitutto al già ricordato Vincenzo Camporeale, presente anche nel video del brano, che ha riarrangiato il celebre brano di Celentano in chiave pop-lirica, dando uno spessore tale alle due voci, da valorizzare appieno le sinuosità vocali di entrambi .

Di sicuro un buon preludio per il seguito che avrà il Duo Musikè, tra cui l’uscita del loro album d’esordio che uscirà soltanto a Natale ma di cui è già stata confermata la pubblicazione. Nel frattempo lasciamoci immergere dalla poeticità delle parole di “Dormi Amore”, già disponibile in tutte le piattaforma digitali, dove senza rendercene conto… possiamo scivolare in un sogno musicale, cullati da un’espressività tonale, dove le note più alte, raggiungo la sfera dell’impercettibile.

Sonia Bellin

Pubblicata il 31/05/2019