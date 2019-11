Il disco d’esordio di Silvio Ferro And The Soul Mates “Unlocked” è finalmente disponibile in versione digitale!

Il disco d’esordio di Silvio Ferro And The Soul Mates dal titolo “Unlocked” è da oggi disponibile via Blue Mama Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Unlocked” rappresenta una ricerca stilistica ispirata dalla Black Music americana e contiene varie inflessioni sonore dal Funk al Blues, dal Soul al Jazz. È un disco fresco e divertente, caratterizzato da uno stile sincero e coinvolgente e in cui la Musica viene trattata con massimo rispetto, con un approccio ed un’attenzione decisamente old school. Il ritratto perfetto di quattro musicisti esperti che sanno perfettamente dove vogliono arrivare trasmettendo agli ascoltatori la loro passione per la musica suonata per davvero, come si faceva una volta.

Per anticipare la release del disco la band ha infatti pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui l’official audio di “FIll The Cup” nel quale questo messaggio arriva diretto e senza giochi di parole e di cui consigliamo l’ascolto.

“Fill The Cup” Official Audio:

Genere: Funk, Soul

Artisti simili: Eric Clapton, Robben Ford, Cornell Dupree

Pubblicata il 16/11/2019