Il disco d’esordio dei milanesi 4THER MUCKERS si intitola “Lunatic Park”

Pubblicato il disco d’esordio del gruppo alternative-rock milanese 4THER MUCKERS.

Lunatic Park, questo il nome dell’album, è stato registrato al Real Sound di Milano e uscirà sotto l’etichetta indipendente Rocketman Records.

Anticipato a metà dicembre dal singolo “Sinner’s Pralines”, un brano che parla del disagio nel confrontarsi e nell’affrontare i demoni interiori della persona amata, quasi ai trattasse di golose praline. Una dinamica psichica e oscura che ricorre nel corso dell’intero lavoro. Il disco, sebbene eterogeneo nel sound e nel mood delle canzoni, è infatti composto da dieci inediti che gravitano attorno a tematiche quali dissidi interiori, inquietudini, labirinti di pensieri sempre più intricati.

Le stesse grafiche (curate da Jasmina Martiradonna e Alberto Ricchi) riprendono il concept sul quale l’album è stato incentrato: una sagoma, un uomo trasfigurato di fronte alla propria immagine riflessa a simboleggiare l’incontro con le diverse schegge che compongono una persona nella propria interezza.

Guarda il video del singolo: https://youtu.be/MmYIeGjEEzo

I 4THER MUCKERS sono una band alternative-rock di Milano che nasce all’inizio del 2019 come evoluzione di un percorso intrapreso precedentemente e iniziato nel 2015. La formazione, composta da Mattia Pittau (chitarra), Andrea Chiari (basso), Marco Mangundayao (voce) e Giulio Bellini (batteria), è eterogenea sia nelle influenze che nei trascorsi musicali. Spinti della voglia di veder concretizzati i propri sforzi e le proprie idee musicali, nel gennaio del 2019 i 4THER MUCKERS avviano una collaborazione con la label indipendente RocketMan Records.

I mesi successivi sono dedicati alla ricerca, al consolidamento del proprio stile e alla scrittura di nuovi brani che confluiscono, per la maggior parte, nel loro album d’esordio intitolato Lunatic Park. Registrato e prodotto da “Ette” Gilardoni e Roberto Gramegna presso il Real Sound di Milano, il disco si caratterizza per un sound eterogeno, sintesi tre le diverse inclinazioni e visioni musicali dei quattro ragazzi.

All’interno del disco coesistono quindi brani più spiccatamente rock come Mr. Bobblehead e Lunatic Park, brani maggiormente strutturati come Rotten Cigs o Little World e brani più intimi come Sulstice’s Lullaby e il singolo Sinner’s Pralines.

Tracklist:

Lunatic Park

Daily Paranoia

Mr. Bobblehead

Sinner’s Pralines

Rotten Cigs

Solstice’s Lullaby

No Shelter

Little World

Fragile Walls

Vicious Lil World

Social e Streaming

SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/204b4IWjFSTgxoAcHbQbGH

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/4thermuckers/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/4THERMUCKERS/

Pubblicata il 07/02/2020