Il disco coraggioso di Alexanderplatz

Super appassionata di Musica da sempre, Alexanderplatz è una cantautrice, chitarrista e producer italiana, nata nel 1987. Firma il suo primo contratto discografico a 18 anni e la sua carriera musicale conta, attualmente, tre dischi all’attivo ed un nuovo disco e progetto “Crimini d’autore“, uscito il 6 Settembre 2019.

Ed è proprio di questo disco che vogliamo parlarvi oggi. “Crimini d’autore” è un concept album che raccoglie dieci storie ambientate dietro le sbarre, dove i protagonisti sono uomini e donne che raccontano le loro storie prima, durante e dopo la prigione. E’ un noir in bianco e nero, inchiostro e corde scure che attraverso con dolcezza, ma raffinata intensità e sensibilità, i meandri dell’animo umano.

Un disco di qualità che non rinuncia a contenuti veri anche se questo può voler dire affrontare argomenti scomodi e non così fruibili come si verrrbbe naturalmente portati a pensare quando parliamo di canzoni pop.

Si perchè alla fine qui c’è del buon pop mescolato a dell’ottimo rock e tanto coraggio da parte di questa cantautrice tutta da scoprire.

Coraggio che viene premiato da un disco che convince e incuriosisce e che consigliamo a tutti di ascoltare.

Cristina Bucci

Pubblicata il 10/10/2019