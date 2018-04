Il cantautore William Manera sarà sul palco della storica Osteria delle Dame di Bologna Sabato 14 aprile in occasione del Tenco Ascolta! Special guest della serata Sergio Cammariere.

Questo sabato 14 aprile, in occasione di un’altra imperdibile serata del Tenco Ascolta, il cantautore siciliano d’adozione bolognese William Manera salirà sullo storico palco dell’Osteria delle Dame di Bologna per interpretare i brani più belli del suo nuovo album Avete Fatto In Tempo!

Dopo il lancio del suo nuovo singolo Sia Quel Che Sia, in rotazione sulle migliori radio d’Italia, l’instancabile Manera torna ad esibirsi dal vivo al Tenco Ascolta, iniziativa musicale istituita e organizzata dal Club Tenco - la più importante rassegna di musica cantautorale italiana dedicata alla memoria del grande Luigi Tenco. Il Tenco Ascolta si conferma una ghiotta occasione per ascoltare e conoscere le nuove leve del panorama musicale nostrano: insieme a William Manera si esibiranno anche Beatrice Campisi, Caruso, i Moka Quartet e, in veste di special guest dell’evento, anche il grande cantautore calabrese Sergio Cammariere.

Vi aspettiamo questo sabato 14 aprile a partire dalle 21.00 per un live assolutamente d’eccezione – con William Manera si sa, è sempre un grande spettacolo – all’interno della storica cornice dell’Osteria delle Dame di Bologna, casa dei cantautori bolognesi fondata dal maestro Guccini nonché locale leggendario per la canzone d’autore italiana.

Potrete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Osteria delle Dame e sulla pagina Facebook del Club Tenco. Vietato mancare!

—

SABATO 14 APRILE | William Manera al Tenco Ascolta @ Osteria delle Dame (Bologna)

Vicolo delle Dame, 2 – Bologna

INIZIO ORE 21.00 – INFO su http://www.osteriadelledame.it/

Per informazioni: La Suburbana Lab – ufficiostampa@lasuburbana.it – T. 328.5552994

Photo by Nik Soric

Pubblicata il 10/04/2018