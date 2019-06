Il cantautore e attore Romano Reggiani in radio con I Don’t Live Anymore, secondo singolo estratto dal suo debut album Time Is A Time.

Romano Reggiani, artista a tutto tondo classe ‘93, impegnato in questi ultimi mesi nelle riprese della serie tv Rai 1 “Vite In Fuga” di Luca Ribuoli e protagonista della serie in onda su Canale 5 “L’Amore Strappato” al fianco di Sabrina Ferilli, torna a farsi ascoltare anche in radio e sul panorama musicale italiano con “I Don’t Live Anymore”, il nuovo singolo estratto dal suo debut album “Time Is A Time”, già disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali.

Il suo folk rock dall’anima armonica fortemente identitaria, caldo e profondo, ha già conquistato negli ultimi tempi il favore della critica e del pubblico. Il cantautore e attore bolognese ha infatti conquistato l’heavy rotation e presentato la sua release su numerose emittenti del bel paese.

Tra le altre ricordiamo Tele Reggio, che lo ha visto ospite all’interno del programma Hello Barbi, e il format radio The Independence Play ai microfoni di Manuele Foti, il quale ha recensito successivamente l’album su Il Megafono scrivendo “È una musica dinamica e di grande compagnia, proposta con qualità e un pizzico di incoscienza. [...] Romano Reggiani e il suo “Time is a time” sono stati davvero una bella scoperta.”

Romano Reggiani è già vincitore del Premio Kineo ai Diamanti del Cinema al 75° Festival di Venezia, fra gli interpreti principali di Una Grande Famiglia 3 e Scomparsa (Rai 1), Tutti Insieme All’Improvviso (Mediaset) e 1993 (Sky Atlantic), e tra i protagonisti del nuovo film del premio oscar Bobby Moresco Lamborghini the Legend al fianco di Antonio Banderas.

Pubblicata il 20/06/2019