Il cantautore Davide Prezzo si racconta in occasione del suo nuovo video “Blue Love”

Il cantautore Davide Prezzo presenta “Blue Love”, Videoclip diretto da Max Bendinelli, in seguito alla vittoria del concorso “Rock time”. La canzone, contenuta nel suo primo album, racconta di un innamoramento e di un amore inizialmente impossibile, vissuto solo in un sogno che poi diventa reale.

Il videoclip è online dal 17 Luglio e noi abbiamo fatto quattro chiacchiere con Davide per conoscerlo meglio.



Ciao Davide, da quanto tempo ti occupi di Musica?

La musica si occupa di me da sempre, io sono entrato a farne parte da più di 10 anni, suonando la chitarra in diverse formazioni e da qualche anno ho iniziato il mio progetto da cantautore

Come sei diventato un cantautore?

Non se si possa diventare cantautori, comunque ho iniziato a scrivere per gioco e più canzoni scrivevo più sentivo il bisogno di scriverne di nuove. Scrivere canzoni è il modo più efficace che ho per confrontarmi col mondo, per raccontare e per raccontarmi

Cosa pensi dell’attuale scena cantautorale italiana?

C’è qualche spiraglio di luce ogni tanto, qualche anima che si distingue dalla massa, qualche contenuto autentico diverso dalle banalità che vengono pubblicate. C’è sempre della buona musica in giro, bisogna saperla cercare.

C’è qualche tuo collega che stimi particolarmente?

Certamente, la musica è fatta di incontri. Ci sono due progetti cantautorali con cui collaboro che ritengo molto validi, per freschezza di idee e originalità e si chiamano Nic Gong e V.edo. Nella scena attuale italiana apprezzo molto Vinicio Capossela e dei più giovani Motta, la Rappresentate di lista, e tanti altri ma forse ancora non posso definirli colleghi…

Progetti futuri?

Un nuovo disco, trovare un trombonista (e magari anche un trombettista), un produttore, un’etichetta seria e un agenzia booking che si interessi al progetto; per il momento mi fermo qui, altrimenti potrei scrivere un libro intero sui progetti futuri.

Pubblicata il 02/08/2019