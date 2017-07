Il cantante Torinese Marco Ferrara pubblica il suo primo disco ufficiale “La mia risposta”

Un percorso musicale che inizia col piano a soli sei anni e che tutt’ora porta questo artista a perfezionarsi nella musica continuando a studiare canto. Tantissimi riconoscimenti ed esibizioni dal vivo (anche in apertura a importanti comici di Zelig). Questo il concept trainante di un album che ha come titolo “La mia risposta”. Contrattacco di un Marco Ferrara energico, ma anche concreto e consapevole.

L’Artista Torinese, classe ’93, esce col suo primo disco ufficiale affiancandosi a Trumen Lab e all’esperienza degli studi Trumen Company che hanno curano per lui l’aspetto sonoro e stilistico proponendo un sound che soddisfacesse al meglio il liricismo dell’artista.

“La mia risposta” é un album perfetto per essere ascoltato sia in Radio che dal vivo. Completo nel suo insieme non annoia e sa trasportare il pubblico per la sua ritmicità e semplicità. Marco Ferrara parla di amore e delle sue sfaccettature. Ambientando le emozioni nella classica vita di un giovane di oggi. Le vibrazioni RnB e Dance regalano a un prodotto Pop una dimensione alternativa e ricercata.

“La mia risposta” é un disco unico nel suo genere. Sicuramente maturo e raffinato riesce a colpire un vasto pubblico, pur non snaturando la sua natura underground. L’album, in vendita in tutti gli store digitali, é anche accompagnato dal primo video estratto, “La serata Giusta”, diretto da Maurizio Ghiotti.

Link Videoclip :

Pubblicata il 17/07/2017