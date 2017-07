Il 31 luglio esce il cd “Reflussi” di Spampinato / Spina

“Reflussi” nasce in maniera estemporanea dall’incontro tra Sergio Spampinato e Giuseppe Spina. Le 13 tracce sono il percorso logico e cronologico di alcune sedute di registrazione avvenute sull’Etna nei primi mesi del 2017: dai lunghi flussi di improvvisazione i due decidono infatti di estrarre alcuni momenti.

Una musica a tratti minimale e spesso fuori da schemi precisi, nella quale il piano gioca un ruolo di base, con rari e ripetuti accordi e continui ribattuti che vanno dal piano al crescendo, su cui la chitarra innalza impalcature sonore sfuggenti, grazie all’uso di numerosi effetti, primo fra tutti il delay. Il risultato è una macchia liquida esplosiva su cui surfare nei momenti di maggiore intensità.

Sergio Spampinato ha studiato privatamente chitarra classica e chitarra jazz. E’ dedito all’ascolto di musica in vinile e scrive recensioni per la rivista on line distorsioni.net

Giuseppe Spina è un cineasta, si occupa di cinema autonomo con il centro di produzione e diffusione “nomadica.eu”. Sin da adolescente si dedica alla polverizzazione armonica attraverso l’uso di vari strumenti musicali.

