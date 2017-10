Il 23 Ottobre esce ‘Non sorridi più’, il disco d’esordio de ‘Gli Scortesi’ fuori per La Clinica Dischi

Genere: Indie Rock / Garage Rock

Label: Revubs

Distribuzione Digitale: iTunes, GooglePlay, Spotify

Release Date: 23.10.2017

Uscirà il 23 ottobre 2017 il disco d’esordio de ‘Gli Scortesi’ dal titolo ‘Non Sorridi Più’.

Gli Scortesi sono una band nata nelle borgate di periferia a sud di Roma sul finire del 2015. Da allora tanti live, l’uscita di tre singoli (‘Gabbiani’, ‘Lexotan’ e ‘I Trentenni Non Esistono’) e le registrazioni in studio del primo LP, un disco realizzato con la collaborazione di Valerio Cascone in cui testi spiccatamente cantautorali incontrano suoni che richiamano il punk americano e il rock britannico, con influenze che vanno da Antonello Venditti, Weezer, Oasis, Francesco De Gregori ai Foo Fighters, Subways, Ramones e Ivan Graziani, per citarne alcuni.

Nel disco si parla dell’autodistruzione come risposta al disagio creato dall’incapacità di riuscire a fare i conti con il tempo che passa, il tutto filtrato dal punto di vista di protagonisti accomunati da un medesimo malessere.

“Buona Convivenza”, la canzone scelta come singolo, è il brano che meglio riassume lo spirito del gruppo e contiene il verso che da il titolo al disco stesso. La struttura lineare e la linea vocale cantilenante accompagnano le liriche del brano, che esprimono l’incapacità di due persone di coesistere nello stesso spazio, sia esso fisico o mentale.

“Un’altra frase di circostanza / Per una buona convivenza”

Una buona convivenza è risvegliarsi in hangover senza guardarsi negli occhi, lasciare che l’inerzia ti faccia sopportare il disagio senza un valido motivo e riconoscere il proprio fallimento solo nel videoclip della vita degli altri, tarpando le ali alla vita felice che ci prospettavamo.

CREDITS:

Disco prodotto da Gli Scortesi e Valerio Cascone.

Registrato e mixato a Roma da Valerio Cascone presso ‘The Lab’.

Mastering a cura di Claudio Gruer presso ‘Pisi Mastering Studio’ di Roma.

Progettazione grafica / Artwork:

Videoclip: Andrea Biglione.

Promozione e distribuzione: Revubs e Worilla-Press&Promotion.

Pubblicata il 03/10/2017