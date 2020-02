Il 15 d’agosto: in uscita il singolo di Tony Cerrone

Il chitarrista e cantante Tony Cerrone è in uscita il 7 febbraio 2020 con il singolo Il 15 d’agosto per l’etichetta SanLucaSound di Bologna.

«Nell’estate del 2018 mi trovavo in Abruzzo, mia regione di origine - racconta Tony Cerrone - feci una gita al lago di Campotosto, a pochi chilometri da Amatrice. In quell’occasione potei verificare che il tempo si era fermato al 24 agosto del 2016. Le macerie erano lì a testimoniare in silenzio l’inerzia generale. Alcune donne però non volevano arrendersi e cercavano di forzare il destino avverso, cercando di far rivivere, in qualche modo, la comunità. Una di esse aveva riaperto la sua bottega di tessitura d’arte, apprendendo la tecnica dalle donne anziane del paese, esperte nella lavorazione di lino e canapa. Tutto questo mi ha ispirato il brano. Il 15 d’agosto si ispira a questa condizione.»

TONY CERRONE gioca con la musica da sempre per mezzo della sua chitarra acustica.

Un paio di anni fa decide di riordinare le tante idee buttate giù nel tempo, mettendo a punto brani scritti in passato.

Ne compone di nuovi e decide di cantarli in pubblico. Sceglie una formazione minima; un basso acustico ed un cajon, per far risaltare al massimo i

fraseggi della sua chitarra.

Conosce il bassista FLAVIO LUSERNA ed il percussionista ISMAEL SOUZA che suonano in una band di musica Sudamericana.

I due accettano di condividere il suo progetto e il trio inizia così, dopo un breve periodo di prove, ad esibirsi nei locali della zona di Torino dove l’artista abita.

I brani di Tony Cerrone echeggiano la musica americana degli anni 40 e 50, ma con un tocco di raffinatezza tutto italiano, strizzando l’occhio, in alcuni momenti, a Jobim e Vinicius De Moraes.

Ad ottobre del 2019 Tony Cerrone ha partecipato come solista alle selezioni della settima edizione del premio Lucio Dalla, qualificandosi tra i sedici interpreti ammessi alla finalissima del 18 ottobre all’auditorium SANTA CHIARA in Roma.

E’ proprio in questa circostanza che viene a conoscere MANUEL AUTERI e RENATO DROGHETTI con i quali inizia un percorso discografico con l’etichetta SanLucaSound di Bologna.

Nel Gennaio 2019 viene prodotto insieme a Renato Droghetti negli studi dell’etichetta SanLucaSound – Recording “Il 15 d’agosto”, primo singolo in uscita venerdì 7 Febbraio su tutti gli store digitali, che darà vita ad un lavoro più ambio previsto nel corso dell’anno.

Il sette febbraio 2020, in occasione del festival della canzone italiana, si esibirà al PALAZZO ROVERIZIO in Sanremo, alla VETRINA DEL PREMIO LUCIO DALLA presentando in anteprima la canzone.

Info: www.sanlucasound.it

Pubblicata il 06/02/2020