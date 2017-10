I TINTINNABULA E DON BACKY REINTERPRETANO INSIEME L’IMMENSITA’: IL LANCIO CHE CELEBRA I 50 ANNI DELLO STORICO BRANO!

Areasonica Records apre il mese di ottobre con un’uscita esplosiva: via al lancio de L’Immensità, omaggio dei Tintinnabula ad uno dei più celebri successi della musica italiana, reinterpretato in chiave rock insieme al mitico Don Backy, protagonista al fianco della band nel videoclip ufficiale!

Dopo il grande successo di critica e di pubblico ottenuto dal lancio dell’album Mamacita - approdato sul Giornale Di Sicilia e su Metal In Italy tra gli altri – e del primo singolo La Voce Del Padrone, in heavy rotation su tantissime radio italiane, i Tintinnabula tornano con L’Immensità, un singolo d’eccezione lanciato per celebrare i 50 anni dalla partecipazione al Festival di Sanremo di un brano che ha fatto la storia della musica italiana e continua ad emozionare generazioni vecchie e nuove.

Una cover caratterizzata da uno stile personale e inconfondibile, fatta di suoni duri e grintosi e impreziosita dalle potenti voci, graffianti e profonde, di Nino Leone - frontman dei Tintinnabula - e del mitico Don Backy. Ascoltate e lasciatevi andare: L’Immensità è in radio!





Pubblicata il 03/10/2017