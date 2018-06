I Still Carry On, glam e street rock nel nuovo brano degli Shakesnake

Se avete amato i Darkness, vi siete emozionati per gli Skid Row e saltato sulle note degli Ac/Dc, non potete perdervi gli Shakesnake, nuova band street rock all’esordio per Volcano Records che ha già annunciato l’arrivo di un nuovo ep per il 20 luglio e che intanto oggi rende pubblico l’official audio del brano I Still Carry On, un vero e proprio inno rock dedicato a tutti quelli che ancora credono e combattono per un sogno chiamato rock and roll!

Pubblicata il 01/06/2018