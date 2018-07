I Soulspirya: Everything, tra rabbia e speranza

È uscito questa estate Everything il nuovo video della gothic band dei Soulspirya, singolo estratto dall’album Mankind.

Everything è un brano che sintetizza, in un sound distonico, il percorso musicale dei Soulspirya, e che riprende in parte molti dei temi tanto cari alla band di origine veneta: la contrapposizione sempre vivida agli status symbol del potere, e l’atto di denuncia contro la globalizzazione.

Perché i Soulspirya, Nico (Tastiere, Piano, Synths, Programming e Voce) e P (Chitarre e Voce), non rinunciano anche in Everything al loro impegno “politico”, che sciolina su uno dei più potenti mezzi di comunicazione: LA MUSICA.

Controcorrente, in un panorama musicale, più disimpegnato… dove l’indie è regola che scandisce le emozioni del vivere quotidiano su un piano molto più “leggero”, i Soulspirya abbracciano la tradizione musicale più impegnata, con tocco forse anacronistico… ma che in ogni caso ci spinge a riflettere; ponendoci di fronte a domande esistenziali:

Siamo felici? Questa vita spesa nel frenetico quotidiano, ci consente di essere davvero liberi?

Non è piuttosto una schiavitù il tempo scandito dai ritmi incessanti della modernità?

Ecco, quindi, che la musica dei Soulspirya, si fa analisi sociologica dei fenomeni della contemporaneità, spietata e vorticosa in un brano con Hypnotic… più riflessiva e colma di speranza in Everything. Perché bene e male, devastazione e rinnovamento… tutto scorre, fluttua tra i diversi opposti nella musica dei Soulspirya, così come nella vita di ognuno di noi… dove si precipita per poi risalire…

Non a caso la copertina dell’album, di Mankind, riprende l’immagine del Ponte di Monstar, simbolo della distruzione ai tempi della guerra dei balcani, ma ora anche simbolo di speranza e rinascita… dopo la sua ricostruzione.

I Soulspirya, elaborano costantemente questo binomio… in un sound che è il risultato di forze ed umori contrapposti, che è un grido di rabbia… ma anche quella presa di coscienza che consente di instradarci tutti verso la luce, e la libertà.

BIOGRAFIA

I Soulspirya nascono nel 2014 dalle ceneri dei “Lachaise”, gothic rock/metal band, e giungono alla maturità artistica con “Mankind”, il secondo album, attualmente in uscita, che segue il debutto avvenuto con “Stay Human”. Un progetto su base melodica, tra Gothic Rock ed Elettro-Pop che richiama a sonorità tipiche degli anni ’80-’90 (registrato presso gli studi New Sin Studio di Luigi Stefanini) e che scorre transiti musicali vivaci uniti ad un’atmosfera eterea e sospesa, con ottimi arrangiamenti e vibranti accordi di tastiera.

Pubblicata il 30/07/2018