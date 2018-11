I Resilience tornano in scena con Urlalo: rilasciata oggi la rocciosa anteprima del loro prossimo disco!

I Resilience sono tornati: la band promessa e rivelazione dell’underground capitolino, che debuttava un anno fa con l’album d’esordio Attenzioni Inutili, è da oggi in radio con un’inedita anteprima della sua prossima creatura discografica. Ecco che arriva Urlalo, una scarica di adrenalina e alt rock – immancabilmente targata Areasonica Records – da mettere in play a tutto volume!

Quello dei Resilience è un Indie rock cantato in italiano che abbiamo imparato a conoscere bene, uno stile inconfondibile che si fa forte di un sound dal respiro internazionale senza abbandonare le proprie radici. Nell’ultimo anno Attenzioni Inutili è riuscito a farsi apprezzare non solo dal pubblico ma anche dagli addetti ai lavori: tra le altre ricordiamo la recensione di Antonio Bacciocchi di Radio Coop che ha definito il disco ”Una prova positiva e incoraggiante” e quella di Manuele Foti de Il Megafono che ne ha sottolineato l’immensa grinta e il grande impatto sonoro.

Il singolo d’anteprima Urlalo, da oggi disponibile su Youtube, su iTunes e sui migliori portali internazionali, lenisce l’impazienza per l’album futuro e ce ne regala un assaggino niente male!

Per comprenderlo a fondo, però, sarà meglio affidarsi alle parole dei suoi autori: “Spesso dovremmo urlare. In un sistema collettivo dove la sostanza non è altro che apparenza, spesso ci sussurrano ideali ipocriti che finiscono per fare da cornice all’assenza di valori reali. In un contesto sociale in cui i silenzi intellettuali sono vestiti di idee sterili, spesso sussurriamo, senza andare oltre la nostra precarietà, cercando di non disturbare nessuno.

Spesso dovremmo urlare. Solo urlare.”

Pubblicata il 06/11/2018