I Quaalude presentano il nuovo singolo il 23 novembre a Milano

UN VIAGGIO BRIT ROCK MADE IN ITALY PER RISCOPRIRE LE NOSTRE EMOZIONI: ECCO LA NUOVA “THE FIRST TIME (FOR A THOUSAND TIMES)” DEI QUAALUDE – 2018.

Il nuovo videoclip della scena brit italiana è “The First Time (For A Thousand Times)” dei Quaalude, giovane band milanese che ci porta ad un viaggio dentro noi stessi alla riscoperta delle nostre emozioni, immersi nella natura e lontano dal caos della società in cui viviamo.

Il singolo verrà presentato live, organizzato da 0371 Music Press e Desa Comunicazioni, il 23 novembre a La Beata Quartina Dell’Alabama di Milano.

Il video, girato tra Milano, Varese, lago di Ghirla e cascate di Ferrera, rappresenta un viaggio personale metaforico e fisico. Una ragazza sui 25 anni si trova in casa sua. La luce che filtra nella stanza e la sveglia e lei, per prima cosa, allunga il braccio per prendere il cellulare. Nessuna chiamata, nessun messaggio: trova solo il silenzio. Butta il telefono sul letto e intraprende un viaggio attraverso la città nel quale vengono esplorate tutte le sue emozioni. Dopo una doccia catartica comincia l’abbandono del luogo: un percorso denso di attese e di appunti scritti, di passi, di sguardi, di mani chiuse e strette in tasca, che dalle strade cittadine si snoda attraverso prati, boschi, laghi. Arrivata ad una cascata si spoglia ed inizia ad immergersi, lasciandosi alle spalle il suo dolore. Il viaggio si conclude come era iniziato, nell’acqua, dove la ragazza si immerge abbandonando ogni traccia del passato, lasciando su una roccia i propri appunti per chiunque e per sempre. Questo video riflette il significato della canzone: un viaggio introspettivo che parte dalla sofferenza per un amore profondo e complesso fino ad arrivare alla rinascita e alla riscoperta di sé.

BIOGRAFIA:

I Quaalude sono una band alternative rock italiana nata Milano nel settembre del 2014.

Nel maggio 2015 il loro progetto li porta a creare il primo EP “My Place on Earth”, pubblicato poi nel maggio 2016 su tutte le maggiori piattaforme digitali, anticipato dall’uscita del singolo “Hello Darling”.

Nel luglio 2017 registrano il nuovo singolo “You Lift Me Up” presso S8recording Studio (Milano), pubblicandone poi il videoclip nell’ottobre successivo.

Nel 2018 ritornano con il videoclip dell’ultimo singolo “The First Time (For A Thousand Times)”.

Credits

Regia: Fabio Giagnoni. Producer: Carlo Crepanzano.

Attrice: Federica D’Angelo. Hair & Styling: Irene Zucchiatti.

Record, Mix & Production: s8recording by Roberto Gallo Salsotto.

Ufficio Stampa: 0371 Music Press.

Pubblicata il 20/11/2018