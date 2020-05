I Puntini di Sospensione, il nuovovideo del cantautore Enzo Beccia

“Alti e bassi” è l’ultimo album del cantautore e chitarrista Enzo Beccia uscito il 20 Marzo 2020 per la Caffellatte Produzioni Musicali.

Otto brani che raccontano gli “Alti e bassi” della vita, con influenze del grande cantautorato italiano, ma anche sonorità pop, jazz, etniche.

Un viaggio sulle montagne russe emotive che ognuno sperimenta e che un artista vive in modo amplificato: i successi e i fallimenti,

il pessimismo depressivo e l’ottimismo onnipotente. Un percorso musicale alla ricerca, forse vana, dell’equilibrio emotivo.

Perché le emozioni sono vita.

Domenica 26 Aprile è uscito il Videoclip del brano che chiude il disco dal titolo “I Puntini di Sospensione”

GUARDA IL VIDEO “I PUNTINI DI SOSPENSIONE”

https://youtu.be/NXa8gmceooo

ASCOLTA IL DISCO “ALTI E BASSI”

https://album.link/99Bkq7hSGMnS9

CREDITS DISCO

Testi di Fiorenza Sasso – Musiche di Enzo Beccia

Enzo Beccia: voce, chitarre, cavaquinho

Stefano Ambrosioni: cori

Giovanni Doneda: basso

Pietro Gregori: batteria

Sabina Vercesi: flauto

Massimo Marcer: tromba e flicorno

Rudi Manzoli: sax tenore e baritono

Stefano Ivan Scarascia: wurlitzer, hammond e piano

Niccolò Polimeno: chitarre, mandolini e cori

Matteo Gilli: percussioni

Prodotto e registrato al Nolo Recording Studio

da Enzo Beccia, Matteo Gilli e Niccolò Polimeno

Mixato e masterizzato da Paolo Iafelice

Foto di copertina Matteo Gilli

Enzo Beccia racconta così il suo lavoro “Alti e bassi”:

Tutti viviamo sulle montagne russe delle emozioni, ma forse noi musicisti le viviamo un po’ esasperate, o semplicemente vogliamo gridarle al mondo. Allora ho creato canzoni che dessero voce a questa altalena emotiva, mentre Fiorenza Sasso ha messo le parole per dire come ci si senta a scendere nel buio e a ritornare verso la luce. In questo album si toccano tante esperienze umane, anche quella della depressione, che per molti è un doloroso tabù. Eppure c’è anche irrefrenabile allegria, c’è ottimismo e voglia di superare qualsiasi difficoltà, perché “Non si diventa duri, ma esperti di delusioni”, come canto nel disco, “Non ti stupire se poi alla fine, siamo noi i nostri eroi”.

BIOGRAFIA:

Enzo Beccia inizia la sua carriera come chitarrista nel 1998. Crea band di ogni genere (Masnada, Monopolio di Stato, Equidistratti, Trio Tascabile), affinando nel tempo le proprie doti di compositore. Dal 2005 si dedica all’insegnamento e alla produzione musicale; nel 2013 pubblica il metodo “Il Mondo è una chitarra”, in collaborazione con Fiorenza Sasso. Negli anni vince numerosi premi, tra cui Premio De Andrè, Cornetto Free Music Festival, Rock targato Italia, Pivi, “Miglior Testo” al Concorso Sottotoni. Si esibisce sui palchi di tutta Italia, aprendo i concerti di alcuni Big (Sting, Negromaro, Mattafix, Roy Paci, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Tonino Carotone, Alex Britti…). Nel 2016 pubblica “Canzoni senza etichetta”, nel 2018 “Per chi viaggia leggero” e nel 2020 “Alti e bassi”.



CONTATTI

CAFFELATTE produzioni musicali

+39 3477635920 +39 0287392133

www.facebook.com/caffelatteproduzionimusicali

caffelatteproduzioni@gmail.com

LINK ENZO BECCIA:

*sito: www.enzobeccia.it

*Spotify: https://open.spotify.com/album/5l7V3fLy4ylqu0qxmmEAod?si=18UDDNDcRVyJ4XxVQStw4A

*Bandcamp: https://enzobeccia.bandcamp.com/releases

*Soundcloud: https://soundcloud.com/enzobeccia/sets/alti-e-bassi

*Facebook: https://www.facebook.com/enzo.beccia

*Twitter: https://twitter.com/BecciaEnzo

*Instagram: https://www.instagram.com/enzo_beccia

*Youtube: https://www.youtube.com/enzobeccia

Pubblicata il 01/05/2020