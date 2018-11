I Palconudo presentano “Poca Discesa”, il primo singolo del nuovo album

I Palconudo, dopo un lungo periodo di silenzio, tornano con un album ed un singolo nuovo. E di certo la cosa non è di poco conto, considerando che la band genovese è attiva dal 2001 e può dire di vantare quasi 20 anni di onorata carriera.

Il nuovo album dal titolo “Voli Essenziali”, in uscita a fine Ottobre, composto da 10 tracce in bilico tra pop e cantautorato, è accompagnato dal primo singolo “Poca Discesa”. Il relativo videoclip è stato girato nella scuola genovese di cucina “Chef per caso” dove i membri della band si sono divertiti e improvvisati cuochi, mescolando musiche e parole proprio come se fossero chef pluristellati.

“Poca discesa è un brano introspettivo e un pò malinconico”, rivela Marco Pantella – chitarrista della band, “nel videoclip però abbiamo voluto prenderci un pò in giro e trasmettere di più anche il nostro lato scherzoso e giocoso. La musica è divertimento e passione ed è quello che vogliamo trasmettere al pubblico”.

I Palconudo inizieranno ora un tour di date per la presentazione dell’album, avvenuta lo scorso 26 Ottobre allo “Spazio Lomellini 17″ di Genova. Tutte le info sulle loro pagine social.

GUARDA IL VIDEOCLIP DI “POCA DISCESA” - https://www.youtube.com/watch?v=BNQVAtOSWIo

FACEBOOK - https://www.facebook.com/palconudogenova/

Pubblicata il 06/11/2018